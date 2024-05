Formule 1 : Charles Leclerc en pole position pour le Grand Prix de Monaco !

Charles Leclerc (Ferrari) partira premier sur la grille de départ ce dimanche, suivi d’Oscar Piastri (McLaren) et de Carlos Sainz (Ferrari) pour le 81e Grand Prix de Monaco. Max Verstappen, lui, ne partira qu’en 6e position.

Il l’a fait ! Le Monégasque sera en pole position sur son circuit, à domicile, pour la troisième fois depuis ses débuts en Formule 1 (2018) ! Favori depuis ses deuxièmes et troisièmes essais libres largement dominés, Charles Leclerc confirme à l’issue des qualifications, sa première place sur la grille de départ ce dimanche.

En réalisant une telle performance, le pilote de la Scuderia Ferrari signe alors la 24e pole de sa carrière et la 250e dans l’histoire de son écurie. Une bien belle journée pour Ferrari qui partira dans le top 3 pour la course, avec un Carlos Sainz qui s’offre le troisième meilleur temps des qualifications.

Ce samedi, Leclerc sera monté en gammes après une Q1 et Q2 rythmées par une prise de risques, où il terminera 4e, avant de lâcher les chevaux pour la troisième et dernière manche, la plus importante de la journée. Son chrono final : 1’10″270, proche du record absolu à Monaco, détenu par Lewis Hamilton avec 1’10″166 en 2019.

Un pas de plus vers la victoire

Courir à domicile est et restera le moment le plus spécial de l’année pour Leclerc. Malgré ses mésaventures du passé, il pourra toujours compter sur le soutien de son fidèle public, venu en nombre remplir les gradins mais aussi les bateaux du Port Hercule.

« C’était agréable. La sensation après un tour de qualification est toujours très spéciale ici. Je suis vraiment très heureux de ce tour, l’excitation est à son comble. Je me sens vraiment bien, mais je sais d’expérience maintenant que les qualifications ne font pas tout » confie-t-il au micro de Canal+.

Il poursuit : « Même si elles sont très utiles pour la course, il faudra encore tout mettre ensemble demain (dimanche). Les années précédentes, nous n’y sommes pas parvenus. Mais nous sommes une équipe plus forte, dans une meilleure position, et je suis convaincu que nous pourrons réaliser de grandes choses. La victoire sera évidemment mon objectif.

J’aurai besoin de faire un bon départ. J’espère que Carlos (Sainz) pourra me suivre et se placer derrière moi. Si nous sommes 1er et 2e, nous pourrons contrôler la course en tant qu’équipe, ce serait le scénario idéal. Mais peu importe ce qui arrive, on doit absolument ramener la victoire à la maison » conclut-il.

La troisième pole sera-t-elle la bonne pour le pilote de la Principauté ? Va-t-il enfin réussir à vaincre sa bête noire et terminer au mieux premier, au pire sur le podium ? Réponse ce dimanche, à partir de 15 heures, lors du 81e Grand Prix de Monaco.

