Formule 1 : les mots de Charles Leclerc à quatre jours du Grand Prix de Monaco

Cette semaine, c’est à domicile que cela se joue pour Charles Leclerc. La 81e édition du Grand Prix de Monaco approche et le pilote monégasque se prépare à affronter sa bête noire. Ce matin, il s’est confié sur son état d’esprit ainsi que ses ambitions, à la veille des essais libres.

Il a grandi ici, il connaît le circuit par cœur. Pourtant, Charles Leclerc n’est jamais parvenu à décrocher la victoire, ni même le podium, sur ses terres. Proche du but ultime, il compte à son actif deux pole positions à Monaco et espère une troisième cette année, car jamais deux sans trois. Son meilleur résultat final à Monaco jusqu’à présent ? 4e en 2022.

Malgré cette situation, le pilote monégasque de la Scuderia Ferrari confie ne pas se mettre la pression, bien que la seule option soit de remporter la course ce dimanche. Actuellement sur une belle lancée avec une deuxième place au classement général, Charles Leclerc souhaite vivement faire retentir l’hymne nationale dans les rues de la Principauté.

« Évidemment, c’est toujours une sensation très spéciale la semaine monégasque. Je pense que ça l’est pour tous les pilotes, mais pour moi en particulier, ayant grandi ici, c’est très spécial. J’ai donc vraiment hâte d’y être.

La deuxième ou la troisième place ne m’intéressent pas ici, c’est la victoire que nous devons viser. Si nous sommes en pole, cela nous donnera de bonnes chances de gagner, ce que nous voulons vraiment. La victoire est ce que nous devons viser.

Nous avons vu lors des dernières courses que Red Bull, McLaren et nous-mêmes étions assez proches en qualifications et nous savons à quel point les qualifications sont importantes ici. Nous devrons donc tout mettre en place et si nous sommes en pole, cela nous donnera de bonnes chances d’obtenir ce que nous voulons, c’est-à-dire une victoire »

Un circuit particulier

Intempéries, tracé unique, tactiques particulières… Sur le circuit de Monaco, tout peut arriver.

« J’ai l’impression qu’à Monaco, on repart toujours un peu de zéro. Autant que ce que nous avons vu lors des quatre dernières courses, je pense que ce ne sera pas trop différent. Mais il peut encore y avoir des surprises.

Nous l’avons vu en 2021, je pense, avec nous, où nous n’étions nulle part, mais ensuite nous sommes arrivés à Monaco et notre voiture fonctionnait très bien. Il faudra donc voir après vendredi où nous en sommes par rapport aux autres. Mais je serai surpris si nous ne sommes pas au moins en lice pour la pole.

Nous avons toujours été compétitifs ici, alors j’espère que ce sera pareil ce week-end. Cependant, la finalité du week-end n’a jamais été celle que je souhaitais, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé, nous avons fait notre préparation de la meilleure façon possible et j’espère que ce week-end sera le bon »

Des améliorations chez Ferrari après Imola

Bien que Charles Leclerc ait réalisé le meilleur temps de la première et deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Émilie-Romagne la semaine dernière, il part finalement 4e sur la grille de départ après les qualifications et termine 3e derrière Lando Norris et le presque-invincible Max Verstappen sur le circuit Enzo et Dino Ferrari.

À l’issue de la course, le pilote monégasque avait laissé penser que ses résultats étaient dus à un problème de stratégie d’utilisation du moteur V6 turbo hybride de sa monoplace. Aujourd’hui, il semble plus confiant pour la suite.

« Il semble que Red Bull et McLaren étaient du côté positif des choses à Imola dans ce domaine. Nous avons manqué un peu de temps pour travailler là-dessus, alors nous avons examiné la question à l’usine. Je ne pense pas qu’ici à Monaco cela fera une grande différence. Nous sommes dans une situation très différente. Cependant, cela peut être le cas pour le reste de la saison, donc nous avons fait une analyse appropriée de notre côté et je suis sûr que nous allons nous améliorer.

La dernière course a été assez serrée, la précédente également. Mais il est également vrai que nous avons deux circuits qui sont assez particuliers, à savoir Monaco et le Canada, où le vibreur est un facteur si important. Cela ne montrera peut-être pas la force de notre voiture, donc je pense que nous devons attendre encore un peu pour essayer de comprendre exactement où nous en sommes en termes de performances. Mais nous sommes confiants dans les progrès réalisés avec nos améliorations, et nous avons vraiment réduit l’écart. J’espère que cela suffira à être bientôt à égalité avec Red Bull, et ce serait formidable pour la Formule 1 en général »

Affaire à suivre de près, dès demain aux essais libres, à partir de 13 heures 30 !

