Formule 1 : Charles Leclerc de nouveau sur le podium à Imola

Le septième Grand Prix de Formule 1 de la saison 2024, couru à Imola, a eu lieu en Italie, ce dimanche 19 mai.

Après s’être vêtu de bleu à Miami, Charles Leclerc a remis sa combinaison rouge pour le début de la tournée européenne de F1 avec le Grand Prix d’Imola 2024. Le pilote monégasque a réalisé un plutôt bon week-end en prenant place sur le podium sur quasiment chaque séance et en réalisant les meilleurs temps des essais libres 1 et 2.

Au départ de la course, il est 4ème derrière Max Verstappen, Oscar Piastri et Lando Norris mais il bénéficie du mauvais envol de Piastri pour gagner une position dès le premier virage. Ce Grand Prix sera plus marquant par l’hommage à Ayrton Senna rendu par Sebastian Vettel, ex-pilote de F1, que par la course en elle-même.

En effet, Vettel a retrouvé la piste d’un circuit de F1 depuis qu’il a pris sa retraite en 2022, au volant de la légendaire McLaren MP4/8 du défunt Brésilien, disparu il y a 30 ans sur ce circuit d’Imola.

© X / Formula 1

La course ne sera pas à la hauteur des attentes de tout le monde et les positions sont restées inchangées jusqu’à la ligne d’arrivée. Le seul moment où l’on a vibré dans ce Grand Prix a été lors du dernier tour où le leader néerlandais, Verstappen, s’est fait rattraper par le britannique, Norris.

Les deux pilotes finissent avec un écart de 0,7 seconde, mais Verstappen s’impose et récupère la première marche à Norris, ayant été victorieux lors du dernier Grand Prix. Grâce à la contre-performance de Sergio Perez, Leclerc monte à la deuxième place du classement des pilotes avec 48 points de retard sur Verstappen.

Rendez-vous le week-end prochain pour le Grand Prix de Monaco 2024 qui se déroulera du 24 au 26 mai avec le départ de la course à 15 heures.