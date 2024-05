30 ans depuis sa disparition, Ayrton Senna, une légende incontestée du Grand Prix de Monaco

Disparu le 1er mai 1994 à Imola, Ayrton Senna est une légende incontestée de la Formule 1 dont la mort a marqué les esprits.

Il y a 30 ans avait lieu le Grand Prix de Formule 1 de Saint-Marin 1994 au circuit de Imola. Ce Grand Prix a été marqué par la perte de deux pilotes en deux jours : Roland Ratzenberger et Ayrton Senna.

Une mort tragique…

Le samedi, lors des qualifications, Ratzenberger frappe violemment le mur du 3e virage et décède sur le coup. La séance est interrompue mais la Formule 1 décide malgré tout de maintenir le Grand Prix le dimanche. Plusieurs pilotes sont réticents de prendre part à la course suite à ce choc, dont Schumacher et Senna.

Mais la course a lieu, les deux pilotes se disputent le titre et comme chaque point compte il est impossible d’éviter la course. Au 1er virage du circuit lors du 6ème tour de la course, Senna perd le contrôle de sa Williams et frappe de plein fouet ce mur de béton à 210 km/h.

Senna prenant part au dernier Grand Prix de sa vie à Imola en 1994 © X / F1

Les images en direct choquent le monde entier, laissant une image indélébile à tous les spectateurs d’un pilote légendaire trahi par ses freins. Cet accident marquera plusieurs générations dont notamment Michael Schumacher mais surtout Alain Prost, son plus grand rival et ami.

Monaco, jardin de Ayrton Senna

Participant à son premier Grand Prix de Monaco en 1984, Senna roule dans sa modeste Toleman et éblouit tout le monde de son talent. Parti 13e, il se transforme en véritable funambule le temps d’un Grand Prix en roulant sous la pluie. Il est plus rapide de deux secondes par tour du leader et futur rival, Alain Prost.

Senna, deuxième pour sa première participation au Grand Prix de Monaco 1987 © X / F1

Il décroche alors une seconde place inattendue et se montre comme un véritable challenger pour le championnat de Formule 1. Il décrochera sa première victoire dans la Principauté en 1987 et est aujourd’hui le recordman du nombre de Grand Prix de Monaco remporté avec six victoires.

Neuf participations pour six victoires dont cinq d’affilé (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993), du jamais vu en Formule 1, surtout à Monaco. C’était un magicien sur la piste, d’où son surnom « Magic Senna ». Comme le montre son tour de qualification sublime du Grand Prix de 1990 où il battait tous ses concurrents de plus d’une seconde et demi.

Senna, victorieux pour la dernière fois en Principauté en 1993 © X / F1

A l’occasion des 30 ans de la disparition de Ayrton Senna, Odoxa, entreprise française de sondage, a sondé les avis de 1 005 personnes dont 298 amateurs de Formule 1 sur le pilote brésilien.

Un drame encore présent à l’esprit de 8 Français sur 10

A l’occasion de ce triste anniversaire, Odoxa, entreprise française de sondage, a sondé l’avis de 1 005 français dont 298 amateurs de F1. Selon les personnes sondées, Ayrton Senna est considéré comme le 2ème meilleur pilote de l’Histoire de la F1 à hauteur de 17% des votes, derrière Michaël Schumacher (32%) et devant Alain Prost (16%).

Son accident à tellement impacté les gens que 90% des amateurs de F1 considèrent que cet événement a considérablement renforcé la sécurité des pilotes.

76% des amateurs de F1 considèrent sa rivalité avec Alain Prost comme la plus grande rivalité de la Formule 1 et 69% comme l’une des plus grandes de l’Histoire du sport.

