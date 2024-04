Calendrier F1 2025 : Découvrez les dates des 24 Grand Prix

Le nouveau calendrier de la Formule 1 pour la saison 2025 a été dévoilé par la FIA et des surprises sont attendues !

Depuis 2020, la Formule 1 et la FIA vous donne rendez-vous à Bahreïn pour démarrer la nouvelle saison mais l’année 2025 dérogera à la règle. En effet, la saison débutera finalement à Melbourne en Australie, comme c’était le cas auparavant, le 16 mars 2025.

Pour des raisons d’arrangement calendaire et écologique, les 2e et 3e Grands Prix de la saison seront la Chine (week-end du 23 mars) et le Japon (week-end du 6 avril). Après être passée par l’Océanie et l’Asie, la Formule 1 se dirigera au Moyen-Orient pour disputer les Grands Prix de Bahreïn (week-end du 13 avril) et d’Arabie Saoudite (week-end du 20 avril).

Avant un rapide détour à Miami le week-end du 4 mai, la tournée européenne démarrera le week-end du 18 mai en Italie à Imola et se terminera en Azerbaïdjan à Bakou le week-end du 21 septembre.

Le Grand Prix de Monaco garde son week-end habituel ayant lieu le 25 mai. On notera un passage à Montréal pour le Grand Prix du Canada le week-end du 15 juin au milieu de la tournée, on ne connaît pas la raison d’un tel détour.

Après Bakou, la Formule 1 s’envole à Singapour le week-end du 5 octobre et déclenche alors le sprint final pour la course au championnat. Pour cela, nous enchaînons les Grands Prix américains avec ceux du Moyen-Orient pour finir en beauté à Abu Dhabi le week-end du 7 décembre.

1. Australie – Melbourne / 14-16 mars

2. Chine – Shanghai / 21-23 mars

3. Japon – Suzuka / 4-6 avril

4. Bahreïn – Sakhir / 11-13 avril

5. Arabie Saoudite – Djeddah / 18-20 avril

6. États-Unis – Miami / 2-4 mai

7. Italie – Imola / 16-18 mai

8. Monaco / 23-25 mai

9. Espagne – Barcelone / 30-1er juin

10. Canada – Montréal / 13-15 juin

11. Autriche – Spielberg / 27-29 juin

12. Royaume-Uni – Silverstone / 4-6 juillet

13. Belgique – Spa / 25-27 juillet

14. Hongrie – Budapest / 1er-3 août

15. Pays-Bas – Zandvoort / 29-31 août

16. Italie – Monza / 5-7 septembre

17. Azerbaïdjan – Bakou / 19-21 septembre

18. Singapour / 3-5 octobre

19. États-Unis – Austin / 17-19 octobre

20. Mexique – Mexico City / 24-26 octobre

21. Brésil – São Paulo / 7-9 novembre

22. États-Unis – Las Vegas / 17-19 octobre

23. Qatar – Lusail / 28-30 novembre

24. Abu Dhabi – Yas Marina / 5-7 décembre