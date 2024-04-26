Программа Формулы-1 на 2025 год: даты 24-х Гран-при

Впервые с 2019 года сезон Формулы-1 2025 года начнется в Мельбурне © X / F1

ФИА огласила программу Формулы-1 сезона 2025 года. Ожидаются сюрпризы!

Pеклама

С 2020 года Формула-1 и ФИА начинают сезон в Бахрейне, но 2025 год станет исключением из правила. Сезон начнется в Мельбурне, в Австралии, как это было раньше, 16 марта 2025 года.

По программным и экологическим соображениям второй и третий Гран-при пройдут в Китае (выходные 23 марта) и в Японии (выходные 6 апреля). После Океании и Азии Формула-1 отправится на Ближний Восток, на Гран-при Бахрейна (выходные 13 апреля) и Саудовской Аравии (выходные 20 апреля).

После Майями (выходные 4 мая) Формула-1 начнет свое турне по Европе с выходных 18 мая в Италии на трассе Имола и завершится в Азербайджане, в Баку, в выходные 21 сентября.

Гран-при Монако пройдет, как обычно, 25 мая. Следует отметить, что Гран-при Канады в Монреале пройдет в выходные 15 июня, в середине турне, но причины такого отклонения неизвестны.

Формула-1: 5 знаменательных событий из истории Гран-при Монако

После Баку Формула-1 вылетит в Сингапур на выходные 5 октября на финальный спринт чемпионата. За американскими и ближневосточными Гран-при пройдет финальный Гран-при Абу-Даби в выходные 7 декабря.

Программа Формулы-1 на 2025 год © X / F1

Сюзи Вольф ратует за участие женщин в Формуле-1

1. Австралия – Мельбурн / 14-16 марта

2. Китай – Шанхай / 21-23 марта

3. Япония – Судзука / 4-6 апреля

4. Бахрейн – Сахир / 11-13 апреля

5. Саудовская Аравия – Джедда / 18-20 апреля

6. США – Майями / 2-4 мая

7. Италия – Имола / 16-18 мая

8. Монако / 23-25 мая

9. Испания – Барселона / 30 мая — 1 июня

10. Канада – Монреаль / 13-15 июня

11. Австрия – Шпильберг / 27-29 июня

12. Великобритания – Сильверстоун / 4-6 июля

13. Бельгия – Спа / 25-27 июля

14. Венгрия – Будапешт / 1-3 августа

15. Нидерланды – Зандворт / 29-31 августа

16. Италия – Монца / 5-7 сентября

17. Азербайджан – Баку / 19-21 сентября

18. Сингапур / 3-5 октября

19. США – Остин / 17-19 октября

20. Мексика – Мехико / 24-26 октября

21. Бразилия – Сан Паулу / 7-9 ноября

22. США – Лас Вегас / 20-22 ноября

23. Катар – Лусаил / 28-30 ноября

24. Абу-Даби – Яс Марина / 5-7 декабря