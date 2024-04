Calendario F1 2025: tutte le date dei 24 Gran Premi

La FIA svela il nuovo calendario di Formula 1 per il mondiale 2025: una stagione piena di sorprese!

Dal 2020, la Formula 1 e la FIA hanno sempre aperto la stagione con l’appuntamento in Bahrein. Nel 2025, invece, strappo alla regola: la stagione partirà in Australia, a Melbourne, il 16 marzo 2025, come in passato.

Per ragioni organizzative ed ecologiche, il 2° e il 3° Gran Premio saranno in Cina (weekend del 23 marzo) e in Giappone (weekend del 6 aprile). Dopo le tappe in Oceania e in Asia, la Formula 1 si dirigerà in Medio Oriente per disputare i Gran premi del Bahrein (weekend del 13 aprile) e dell’Arabia Saudita (weekend del 20 aprile).

Dopo una rapida deviazione a Miami nel fine settimana del 4 maggio, inizierà poi la tournée europea con il weekend del 18 maggio a Imola, che si chiuderà a Baku in Azerbaigian il weekend del 21 settembre.

Il Gran Premio di Monaco mantiene la data abituale del fine settimana del 25 maggio. Segnaliamo la tappa a Montreal per il Gran Premio del Canada il weekend del 15 giugno proprio nel bel mezzo della tournée europea: non è nota la ragione di questa deviazione.

Dopo Baku, la Formula 1 vola a Singapore nel weekend del 5 ottobre, per le fasi finali della corsa al titolo mondiale. Si susseguiranno i GP americani, quelli in Medio Oriente, per poi finire in bellezza ad Abu Dhabi il weekend del 7 dicembre.

1. Australia – Melbourne / 14-16 marzo

2. Cina – Shanghai / 21-23 marzo

3. Giappone – Suzuka / 4-6 aprile

4. Bahrein – Sakhir / 11-13 aprile

5. Arabia Saudita – Jeddah / 18-20 aprile

6. Stati Uniti – Miami / 2-4 maggio

7. Italia – Imola / 16-18 maggio

8. Monaco / 23-25 maggio

9. Spagna – Barcellona / 30-1 giugno

10. Canada – Montreal / 13-15 giugno

11. Austria – Spielberg / 27-29 giugno

12. Regno Unito – Silverstone / 4-6 luglio

13. Belgio – Spa / 25-27 luglio

14. Ungheria – Budapest / 1-3 agosto

15. Olanda – Zandvoort / 29-31 agosto

16. Italia – Monza / 5-7 settembre

17. Azerbaigian – Baku / 19-21 settembre

18. Singapore / 3-5 ottobre

19. Stati Uniti – Austin / 17-19 ottobre

20. Messico – Mexico City / 24-26 ottobre

21. Brasile – San Paolo / 7-9 novembre

22. États-Unis – Las Vegas / 20-22 novembre

23. Qatar – Lusail / 28-30 novembre

24. Abu Dhabi – Yas Marina / 5-7 dicembre