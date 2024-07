In Place du Casino a Monte-Carlo, un bambino di 4 anni al volante di una Bentley investe un pedone: il padre dichiarato colpevole

A tre anni dal tragico incidente che è quasi costato la vita a un uomo di cinquant’anni davanti all’Hôtel de Paris in Place du Casino, i tribunali monegaschi hanno emesso il loro verdetto. Ripercorriamo insieme i fatti e la decisione finale della Corte.

I numerosi responsabili dell’allestimento del famoso concerto della Croce Rossa monegasca ricordano ancora molto bene la serata, ma non per i motivi che si potrebbero immaginare. Il 16 luglio 2021, la Place du Casino era piena di gente quando a un certo punto l’attenzione si è spostata sull’Hotel de Paris.

Uscendo dall’edificio, un residente monegasco di 53 anni è stato investito da una Bentley. Completamente schiacciato dal peso non indifferente della berlina, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Pasteur di Nizza quasi in fin di vita.

Tirato fuori in extremis da sotto il veicolo da alcuni coraggiosi passanti e volontari del CRM, la vittima se l’è cavata con fratture multiple ed emorragie, un coma, sei mesi di invalidità temporanea, un anno e mezzo di cure e ripercussioni fisiche e psicologiche che persistono ancora oggi.

Il colpevole? Un bambino di quattro anni

Non avrebbero mai immaginato che la vacanza nel Principato si sarebbe trasformata in una tragedia. Il giorno stesso del loro arrivo, poche ore dopo aver ritirato le chiavi della Bentley, una famiglia di armeni è andata a parcheggiare l’auto a noleggio davanti all’Hôtel de Paris.

Mentre il padre consegnava le chiavi al parcheggiatore, il bambino, che all’epoca aveva quattro anni ed era seduto dietro con la madre, è riuscito a intrufolarsi nel posto di guida. Salendo dall’esterno, il bambino ha premuto il pedale dell’acceleratore facendo schizzare il veicolo tra la folla a più di 8 km/h.

Secondo i numerosi esami tecnici del veicolo e l’analisi delle telecamere a circuito chiuso, la Bentley non era in modalità “Parking”, ma in modalità “Drive” con il motore ancora acceso.

Inoltre, nonostante la berlina fosse completamente ferma e con la portiera del guidatore aperta, il sistema di sicurezza non si è attivato poiché nell’alloggiamento della cintura era stato inserito un oggetto per ingannare il sistema (ricordiamo che a Monaco le cinture di sicurezza non sono obbligatorie).

Il padre del bambino condannato a un anno con sospensione della pena

Il padre del bambino non ha negato le relazioni degli esperti davanti ai giudici. Tuttavia, ha insistito sul fatto che la piena responsabilità del veicolo e del bambino era del parcheggiatore, dal momento che “si trovava davanti alla scena, ha visto il bambino salire e aveva già le chiavi della Bentley in mano”.

Una giustificazione che non è stata accolta da Emmanuelle Carniello, sostituto procuratore, che lo ha accusato di tre colpe incontestabili: non aver spento il motore e aver lasciato il veicolo in modalità “Drive”, aver lasciato l’inserto nell’alloggiamento della cintura di sicurezza e non aver controllato il comportamento di suo figlio, non quello del parcheggiatore.

Pur non essendo il diretto artefice, il padre 52enne è stato ritenuto responsabile delle azioni del figlio e quindi colpevole del reato di lesioni involontarie. In linea con le argomentazioni del pubblico ministero, il Tribunale penale di Monaco ha condannato l’uomo a un anno di reclusione con la condizionale.

Per la parte civile del procedimento, la causa è stata rinviata a un’udienza successiva, ma è stato comunque trattenuto un anticipo di 100.000 euro per il risarcimento della vittima a carico dell’imputato.

Ricordiamo che la vittima ha dovuto sostenere tutte le spese mediche e non ha ricevuto alcun risarcimento nei tre anni successivi all’incidente.

