Philippe Mettoux rinuncia alla carica di Ministro di Stato

Philippe Mettoux © Photo via LinkedIn

Colpo di scena nel panorama politico monegasco: giovedì 26 giugno, Philippe Mettoux ha annunciato ufficialmente la sua rinuncia all’incarico di Ministro di Stato, prima ancora di entrare in funzione.

Una svolta del tutto inaspettata. A meno di tre settimane dalla sua nomina da parte del Principe Alberto II – e in attesa di prendere funzioni – l’ex direttore giuridico della SNCF ha comunicato all’Agence France-Presse (AFP) di aver «preso atto, con profondo rammarico, dell’impossibilità di portare a termine l’incarico» che gli era stato affidato.

Il funzionario francese, che aveva difeso con convinzione il modello monegasco basato su una «monarchia attiva e una democrazia effettiva», denuncia oggi la presenza di «forze negative e contrarie che sono già all’opera per perpetuare pratiche arcaiche del passato e impedirmi di portare a compimento la missione affidatami dal Principe Alberto II…»

Ostacoli alle riforme

Mettoux ha rivelato di non poter disporre «degli strumenti necessari per scrivere la nuova pagina» auspicata dal Sovrano. Un’impossibilità che gli è stata confermata in recenti colloqui, e che di fatto lo avrebbe bloccato nell’attuazione della visione espressa dal Principe nel suo «celebre discorso d’Avvento del luglio 2005».

Solo pochi giorni fa, il futuro Ministro di Stato aveva dichiarato con determinazione: «Amo le sfide. Mi sono preparato e, fin da quando ho ricevuto la proposta, approvata dalla Francia, mi sono impegnato a conoscere a fondo l’identità dello Stato monegasco».

Una rinuncia sofferta

Nonostante la sua scelta, Mettoux ha voluto esprimere i suoi auguri affinché «il Principato ritrovi serenità e pieno senso dei suoi valori». Nel comunicato sottolinea inoltre l’urgenza di riforme, ricordando come «Monaco stia attraversando crisi ricorrenti» e come «la lotta contro la corruzione e il riciclaggio debba essere intensificata con serietà e determinazione».

Attualmente in visita ufficiale in Giappone, il Principe Alberto II ha preso atto della rinuncia con un comunicato ufficiale. Ora si apre la ricerca di un nuovo successore per sostituire Didier Guillaume, scomparso improvvisamente lo scorso gennaio. Nel frattempo, sarà Isabelle Berro-Amadeï, attuale Ministra delle Relazioni Estere e della Cooperazione, ad assumere l’interim fino alla nomina di un nuovo Ministro di Stato.