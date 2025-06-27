Филипп Метту отказывается от поста государственного министра

В этот четверг, 26 июня, будущий глава монакского правительства подал в отставку, так и не вступив в свою должность.

Такого поворота событий, мягко говоря, не ожидал никто. Менее чем через три недели после объявления о его назначении Князем Альбером II, Филипп Метту, который ещё в прошлые выходные готовился приступить к исполнению своих обязанностей, официально отказался от поста государственного министра Монако. В заявлении агентству France-Presse (AFP) бывший юридический директор SNCF пояснил, что он «с тяжелым сердцем осознал невозможность выполнения возложенной на него задачи».

Высокопоставленный французский чиновник, защищавший «оригинальную модель» Монако, сочетающую «активную монархию и эффективную демократию», сегодня осуждает действия «негативных и противоборствующих сил, [которые] пытаются увековечить пережитки прошлого и помешать [ему] выполнить миссию, возложенную Князем Альбером II».

Препятствия на пути к реформам

Филипп Метту признаётся, что у него не будет «необходимых рычагов для написания новой страницы истории», как того ожидает Князь. Во время недавних обменов мнениями ему сообщили о невозможности воплотить в жизнь проект, изложенный Князем Альбером II в его «знаменитой речи при вступлении на престол в июле 2005 года».

Однако, отныне отставной госминистр продемонстрировал свою решимость в недавнем публичном выступлении, заявив: «Мне нравятся вызовы. Я подготовился и, после того как Франция одобрила мой запрос, я приложил все усилия, чтобы углубить мои знания об идентичности государства Монако».

Неловкая ситуация

Несмотря на этот отказ, Филипп Метту выразил свои пожелания, «чтобы Княжество вновь обрело спокойствие и полноту смысла своих ценностей». В пресс-релизе он подчеркивает срочность реформ, в то время как «Монако постоянно переживает кризисы», а «борьба с коррупцией и отмыванием денег нуждается в ужесточении со всей серьёзностью и решимостью».

Князь Альбер II, в настоящее время с визитом в Японии, теперь должен найти нового преемника Дидье Гийому, скончавшемуся в январе прошлого года. Изабель Берро Амадей, министр иностранных дел и сотрудничества, будет исполнять обязанности главы правительства до нового назначения.