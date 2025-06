Philippe Mettoux défend le « modèle original » monégasque avant sa prise de fonction

Le futur Ministre d’État de Monaco s’exprime pour la première fois publiquement depuis sa nomination, livrant sa vision de la Principauté et répondant aux critiques sur ses « standards démocratiques ».

Deux semaines avant sa prise de fonction officielle prévue le 4 juillet, Philippe Mettoux a publié ce dimanche sur LinkedIn son premier message public depuis l’annonce de sa nomination par le Prince Albert II. Dans ce long post adressé à son réseau professionnel, le futur chef du gouvernement monégasque livre sa vision de la Principauté et répond aux interrogations sur son régime politique.

« Il est incontestable que Monaco réussit dans les domaines de l’économie, de la finance, de l’attractivité, de l’innovation, du tourisme et de l’influence, selon un modèle original qui associe une monarchie active et une démocratie effective, » écrit Philippe Mettoux. Le haut fonctionnaire français, actuellement membre du Conseil d’État et directeur juridique du groupe SNCF, défend fermement le système monégasque : « Quoiqu’en pensent ou en disent certains, la Principauté répond aux canons essentiels des libertés publiques fondamentales et aux normes communément observées en Europe et dans les pays occidentaux. »

Reconnaissant néanmoins que « des évolutions doivent être rapidement poursuivies, amplifiées et définitivement conduites à leur terme, » le futur Ministre d’État se montre conscient des défis à relever. Il souligne que Monaco, malgré sa petite superficie, « est confronté à des enjeux politiques, géopolitiques, sociétaux, sociaux, technologiques, environnementaux importants » qui lui permettent « de s’exprimer – et à être écouté – dans les grandes enceintes internationales. »

« J’aime les défis »

Philippe Mettoux, qui succédera à Didier Guillaume décédé brutalement en janvier dernier, affiche sa détermination : « J’aime les défis. Je me suis préparé et, depuis la sollicitation qui m’a été faite, approuvée par la France, je me suis appliqué, par-delà les stéréotypes communément diffusés, à bien approfondir ma connaissance de l’identité de l’État monégasque. »

Le futur chef du gouvernement promet un « travail à plein temps, délicat, complexe, exigeant » qu’il compte mener « au service du Prince, de la Principauté et de tous les Monégasques, grâce à une relation confiante et constructive avec toutes les forces vives du pays et plus particulièrement les élus du Conseil national. »

Cette prise de parole intervient moins de deux semaines après la visite d’État d’Emmanuel Macron à Monaco les 7 et 8 juin, comme l’avait annoncé le Prince Albert II lors de la nomination officielle de Philippe Mettoux le 4 juin dernier.