La Famille Princière accueille Emmanuel et Brigitte Macron pour une visite d’État historique 

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont accueilli, les 7 et 8 juin, le Président de la République française Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, à l’occasion d’une visite d’État marquée par la coopération bilatérale et l’engagement commun en faveur de la protection des océans.

Le Prince Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella étaient également présents pour saluer le couple présidentiel dans la cour d’honneur du Palais Princier.

Brigitte Macron a reçu un bouquet des mains de la Princesse Gabriella. Une soixantaine de carabiniers du Prince en grande tenue et seize sapeurs-pompiers ont rendu les honneurs, pendant que les hymnes nationaux retentissaient.

Il s’agit de la première visite d’État d’un président français à Monaco depuis celle de François Mitterrand en 1984. Les chefs d’État français Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande s’étaient rendus en Principauté, mais dans un cadre moins formel.

Cette visite de deux jours, qui précède la 3e Conférence des Nations unies sur l’Océan (UNOC3) organisée à Nice, s’inscrit dans un contexte de mobilisation commune pour la préservation des mers. Elle coïncide avec la tenue à Monaco du Blue Economy and Finance Forum, les 7 et 8 juin.

Le Prince Albert II et le Président Macron se sont entretenus en privé avant un dîner d’État dans la salle du trône. Le lendemain, ils ont visité ensemble une entreprise de thalassothermie, suivie d’un déplacement au Musée océanographique de Monaco et d’un déjeuner avec leurs épouses.

Une coopération renforcée autour de l’Océan et des enjeux bilatéraux

D’après le communiqué officiel du Palais Princier, la visite d’État a été l’occasion pour Monaco et la France de réaffirmer leur engagement commun pour la protection des océans. Une déclaration conjointe a été adoptée, axée sur la lutte contre la pollution marine, la pêche illicite et la préservation de la biodiversité.

Les deux pays ont également renforcé leur coopération scientifique et environnementale, notamment dans le cadre de l’accord Ramoge et des travaux de l’UNESCO à Villefranche-sur-Mer. Un avenant à la convention douanière de 1963 a été signé, et des avancées ont été actées en matière de sécurité routière et de présence diplomatique.

En hommage au Prince Albert II, un relief sous-marin de l’océan Indien portera désormais son nom.

