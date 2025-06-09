Княжеская семья принимает Эммануэля и Брижит Макрон, прибывших с историческим государственным визитом

7 и 8 июня Князь Альбер II и Княгиня Шарлен встречали президента Французской Республики Эммануэля Макрона и его супругу Брижит Макрон в рамках государственного визита, отмеченного двусторонним сотрудничеством и общей приверженностью защите океанов.

Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла приветствовали президентскую чету в главном дворе княжеского дворца.

© Аксель Бастелло / Фредерик Небенже / Микаэль Алези / Эрик Матон (Axel Bastello / Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Eric Mathon) / Княжеский дворец

Принцесса Габриэлла вручила Брижит Макрон букет цветов. Шестнадцать спасателей и около шестидесяти княжеских карабинеров в полной парадной форме выстроились на смотр под звуки национальных гимнов.

© Княжеский дворец

© Аксель Бастелло / Фредерик Небенже / Микаэль Алези / Эрик Матон (Axel Bastello / Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Eric Mathon) / Княжеский дворец

Это – первый государственный визит президента Франции в Монако после Франсуа Миттерана в 1984 году. Президенты Франции – Жак Ширак, Николя Саркози и Франсуа Олланд – посещали Княжество, но в менее официальной обстановке.

© Аксель Бастелло / Фредерик Небенже / Микаэль Алези / Эрик Матон (Axel Bastello / Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Eric Mathon) / Княжеский дворец

Этот двухдневный визит предшествует 3-й конференции ООН по океану (UNOC3), организованной в Ницце, и вписывается в контекст совместной мобилизации по охране морей. Он совпадает с проведением в Монако форума «Голубая экономика и финансы» 7 и 8 июня.

© Княжеский дворец

Князь Альбер II и президент Макрон провели частную беседу перед государственным ужином в Тронном зале. На следующий день они вместе посетили компанию талассотермии, а затем посетили Океанографический музей Монако и пообедали с супругами.

Укрепление сотрудничества по вопросам океана и двусторонних вопросов

Согласно официальному заявлению княжеского дворца, государственный визит стал возможностью для Монако и Франции подтвердить свою общую приверженность защите океанов. Была принята совместная декларация о борьбе с загрязнением морской среды, незаконным рыболовством и сохранению биоразнообразия.

© Аксель Бастелло / Фредерик Небенже / Микаэль Алези / Эрик Матон (Axel Bastello / Frédéric Nebinger / Michaël Alesi / Eric Mathon) / Княжеский дворец

Страны также укрепили свое научное и экологическое сотрудничество, в частности, в рамках соглашения Ramoge и работы ЮНЕСКО в Вильфранш-сюр-Мер. Была подписана поправка к таможенной конвенции 1963 года, достигнут прогресс в области безопасности дорожного движения и дипломатического присутствия.

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