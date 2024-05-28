Полный гид по Океанографическому музею Монако

В Океанографическом музее Монако находится около сотни аквариумов, включая большой аквариум с акулами. © Океанографический музей Монако

Музей является главной туристической достопримечательностью Монако и ежегодно привлекает более 650 000 посетителей.

Миссия самого знакового музея Монако – просвещать публику, любить океаны и защищать их. Музей, занимающий площадь в 6 000 м², был открыт в 1910 году по инициативе князя Альбера I и стал важной достопримечательностью Скалы. Встроенный в боковую часть скалы на высоте 85 метров над уровнем моря, он включает около сотни аквариумов, в которых представлено 350 видов рыб, насчитывающих более 6 000 экземпляров.

Pеклама

Аквариумы

Аквариумы пользуются огромной популярностью у посетителей:

Погружение в тропический мир: в тропической зоне вы увидите бурную жизнь кораллового рифа и его обитателей самых разных и поистине гипнотических цветов и размеров. И взрослые, и дети смогут встретиться лицом к лицу с акулами и пираньями, понаблюдать за рыбами-клоунами, грозными бородавчатками со смертоносными шипами на спине, очаровательными рыбками-кузовками и загадочными морскими коньками.

В бассейнах Средиземного моря можно увидеть более 200 разновидностей беспозвоночных — это настоящее море невиданных сокровищ. Вы сможете познакомиться с умным осьминогом, вздрогнуть при виде мурен и восхититься успокаивающим балетом медуз.

© Океанографический музей / Facebook

Аквариумы играют важную роль в сохранении исчезающих видов. Здесь выращивают кораллы и разводят рыбу-клоуна, морских коньков, каракатиц и рыбу-кардинала с островов Банггай, которым угрожает исчезновение из-за чрезмерного улова. Таким образом, музей вносит свой вклад в защиту природы и устойчивое управление морской флорой и фауной.

Территория музея

Не стоит заблуждайться, этот Храм моря — не просто «аквариум», как думают некоторые посетители, а настоящий музей, где выставлена ценная коллекция исторических, художественных и ремесленных предметов, связанных с океанами. Он предлагает возможность исследовать, изучать и созерцать морской мир благодаря художественным выставкам, конференциям, международным симпозиумам и инициативам по повышению осведомленности, в том числе совместно с Фондом Князя Монако Альбера II.

Откройте для себя 5 мелкопесчаных пляжей в окрестностях Монако

Выставка имени Ренье III © Океанографический институт

В настоящее время и на время каникул Океанографический музей Монако предлагает следующие выставки, мероприятия и кружки:

> Экскурсия по выставке «Полярная миссия»: посетители: и взрослые, и дети — смогут стать репортерами и открыть для себя Северный и Южный полюса через пять тематических зон, включая незабываемую комнату «Погружение» с интерактивными проекциями.

> Новая выставка Мишеля Бассомпьера «Гиганты льдов»: семь монументальных работ занимают здание музея и его террасу на крыше. Удивление гарантировано!

> Вы также можете посетить выставку «Князь и Средиземное море», которая демонстрирует нерушимую связь принца Ренье III с океаном в целом и Средиземным морем в частности.

> Вы можете провести целый день с семьей или друзьями, участвуя в многочисленных мероприятиях, таких как воркшоп-знакомство с морскими животными, квест и технология виртуальной реальности «immerSEAve».

> Club Oceano: во время школьных каникул можно записаться на вводный курс (для детей 6-8 и 9-12 лет). Дети 6-12 лет смогут участвовать в различных играх и занятиях, посвященных океанам и их обитателям.

Камилла Готтлиб: «Помощь другим — это источник огромной гордости»

Практическая информация:

На посещение музея отводится около двух часов.

Музей открыт с 10:00 до 18:00 с октября по март и до 19:00 в сентябре, апреле, мае и июне. Летом музей открывается в 09:30 утра и закрывается в 20:00.

Вход: €19 для взрослых и €12 для детей и студентов. Стоимость билета для посетителей с ограниченными возможностями — €9, дети младше 4 лет могут посетить музей бесплатно. Можно приобрести комбинированные билеты на посещение коллекции ретроавтомобилей Князя и апартаментов Княжеского Дворца. Стоимость билетов составляет €25 для взрослых и €14,50 для детей.

На террасе музея есть ресторан с захватывающим видом.

Добраться до музея просто: он расположен прямо над «Паркингом де Пешёр» Если вы приехали на поезде, сядьте на автобус №1 или №2 на остановке Sainte-Dévote.

Дополнительная информация — на сайте Океанографического музея

В качестве небольшого бонуса, если вы не можете попасть туда, вы всегда можете совершить виртуальный тур по музею: