Tutto quello che c’è da sapere sul Museo Oceanografico di Monaco

Principale attività turistica a Monaco, il Museo accoglie oltre 650.000 visitatori ogni anno.

Promuovere la conoscenza, l’amore e la salvaguardia degli oceani: è questa la missione del museo più emblematico di Monaco. Inaugurato nel 1910, questo monumento di 6.000 m², costruito su iniziativa del Principe Alberto I, è un punto di riferimento della Rocca. Sul fianco di una scogliera a 85 m di altezza, comprende un centinaio di vasche che ospitano una vasta collezione di 350 specie di pesci, con oltre 6.000 esemplari.

Gli acquari

Molto apprezzati dai visitatori, gli acquari propongono:

Un’immersione ai tropici: la zona tropicale mostra la vita frenetica della barriera corallina e i suoi abitanti dalle forme e dai colori ipnotici. Grandi e piccini si troveranno faccia a faccia con squali e piranha, osserveranno i pesci pagliaccio, il temibile pesce pietra con le sue punture mortali, il simpatico pesce scatola e i bizzarri cavallucci marini.

Un’immersione nel Mar Mediterraneo: ci sono oltre 200 varietà di invertebrati da scoprire nei bacini del Mediterraneo, un mare ricco di tesori inaspettati. Potrete incontrare il polpo con la sua intelligenza, rabbrividire di fronte alle inquietanti murene e ammirare la rilassante danza delle meduse.

© Museo oceonografico / Facebook

Gli acquari svolgono un ruolo importante nella conservazione delle specie in pericolo, soprattutto grazie agli allevamenti di coralli e alla riproduzione di pesci pagliaccio, cavallucci marini, seppie e del pesce cardinale di Banggai, minacciati dalla pesca eccessiva… Il museo si impegna inoltre nella salvaguardia e nella gestione sostenibile degli ambienti e delle specie naturali.

Il museo

Ma non fatevi ingannare… Questo Tempio del Mare non è un semplice “acquario”, come pensano alcuni visitatori prima di entrare. Bensì, è un museo che raccoglie una preziosa collezione di oggetti storici, artistici e artigianali legati al mare. Il pubblico ha la possibilità di esplorare, conoscere e contemplare il mondo marino attraverso mostre d’arte, conferenze, simposi internazionali e iniziative di sensibilizzazione, portate avanti soprattutto dalla Fondazione Principe Alberto II di Monaco.

La guida completa alle piscine di Monaco

La mostra Rainier III © Institut Océanographique

Attualmente, per le vacanze il Museo Oceanografico di Monaco propone mostre, attività e uno stage:

> L’istituzione vi accompagna nella grande mostra “Mediterraneo 2050”, che non ha più bisogno di presentazioni. Grandi e piccini sono invitati a vivere un’esperienza immersiva attraverso quattro grandi spazi tematici, per riflettere sulle soluzioni volte a preservare questo patrimonio naturale unico.

> Il museo si è anche modernizzato accogliendo tre novità, inaugurate dal Principe Alberto II: una nuova sala conferenze dotata di un dispositivo audiovisivo immersivo inedito, la vasca “Jean Jaubert” e una targa in onore dei mecenati e dei fedeli partner dell’Istituto oceanografico.

> Con la famiglia o gli amici, prolungate l’esperienza con una serie di attività: un laboratorio in cui incontrare gli animali del mare, un escape game e l’esperienza di realtà virtuale “immerSEAve”.

> Il Club Oceano apre le iscrizioni al suo stage di scoperta durante le vacanze scolastiche. I bambini dai 6 ai 12 anni potranno divertirsi con numerosi giochi e attività dedicati agli oceani e agli animali che li popolano. Due temi caratterizzeranno le due settimane di vacanze di febbraio: Spedizione nel Mediterraneo e Nel cuore delle barriere coralline. Il prezzo è di 450 € a bambino per 5 giorni, pranzo e merenda inclusi.

2023, il secondo anno più caldo nel Principato

Informazioni utili:

Considerate circa due ore per la visita del museo.

Aperto dalle 10:00 alle 18:00 da ottobre a marzo e fino alle 19:00 a settembre, aprile, maggio e giugno. Durante il periodo estivo, il museo apre alle 9:30 e chiude alle 20:00.

Tariffe: 22,50 € per gli adulti e 14 € per bambini e studenti. Per le persone con mobilità ridotta, l’ingresso costa 11 €. La visita è gratuita per i bambini di età inferiore ai 4 anni.

Sono disponibili biglietti combinati con la collezione di automobili del Principe o il Palazzo Principesco. Il costo è di 28 € per un adulto e 16,50 € per i bambini.

Sono disponibili biglietti combinati con la collezione di automobili del Principe o il Palazzo Principesco. Il costo è di 28 € per un adulto e 16,50 € per i bambini. Sulla terrazza in cima al monumento c’è un ristorante da cui si gode una vista mozzafiato.

Arrivare è semplicissimo: il Museo si trova proprio sopra il parcheggio di Chemin des pêcheurs. Se arrivate in treno, basta prendere la linea 1 o 2 dell’autobus dall’uscita della stazione di Sainte-Dévote.

Per maggiori informazioni: Musée Océanographique