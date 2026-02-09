Tout savoir sur le Musée Océanographique de Monaco

Le Musée océanographique de Monaco compte une centaine de bassins, dont le grand bac à requins. © Musée océanographique de Monaco

Principale activité touristique à Monaco, le Musée accueille plus de 650 000 visiteurs par an.

Faire connaître, aimer, protéger les océans : voici la mission du musée le plus emblématique de Monaco. Inauguré en 1910, ce monument de 6 000 m² bâti à l’initiative du Prince Albert 1er, en impose sur le Rocher. Construit à flanc de falaise sur 85 m de hauteur, il est constitué d’une centaine de bassins pour une importante collection de 350 espèces de poissons, pour plus de 6 000 spécimens.

Les aquariums

Très appréciés des visiteurs, les aquariums proposent :

Une plongée sous les tropiques : la zone tropicale dévoile la vie mouvementée du récif corallien et de ses habitants aux formes et aux couleurs hypnotiques. Petits et grands se confrontent aux requins et aux piranhas, et observent les poissons-clowns, le redoutable poisson-pierre aux aiguillons mortels, l’attachant poisson-coffre ou encore les étranges hippocampes.

Une plongée en mer Méditerranée : plus de 200 variétés d’invertébrés sont à découvrir dans les bassins méditerranéens, une mer aux trésors insoupçonnés. Vous ferez ainsi la connaissance avec le poulpe intelligent, frémirez face aux inquiétantes murènes et admirerez le ballet apaisant des méduses.

© Musée océanographique / Facebook

À noter que les aquariums jouent un rôle important de conservation des espèces menacées, avec notamment ferme à corail, reproduction de poissons-clowns, d’hippocampes, de seiches, ou de l’apogon des îles Banggai menacés par des pêches excessives… Le musée s’inscrit ainsi dans la sauvegarde et la gestion durable des milieux naturels et des espèces.

L’espace musée

Mais ne vous y méprenez pas, ce Temple de la Mer, n’est pas seulement un « aquarium » comme le pensent certains visiteurs avant d’y être entré, mais bien un musée exposant à ce titre une collection précieuse d’objets historiques, artistiques et artisanaux liés à la mer. Il offre au public l’opportunité d’explorer, d’apprendre et de contempler le monde marin, notamment grâce à des expositions artistiques, des conférences, des symposiums internationaux et des initiatives de sensibilisation, notamment avec la Fondation Prince Albert II de Monaco.

Une matinée avec une aquariologiste du Musée océanographique de Monaco

L’exposition Rainier III © Institut Océanographique

En ce moment, pour les vacances, le Musée océanographique de Monaco propose des expositions, des animations et un stage :

> L’établissement vous embarque dans la grande exposition « Méditerranée 2050 » qu’on ne présente plus. Petits et grands visiteurs sont conviés à une expérience immersive à travers quatre grands espaces thématiques, pour réfléchir aux solutions destinées à préserver cet héritage naturel unique.

> Le musée s’est également modernisé en accueillant trois nouveautés, inaugurées par le Prince Albert II : une nouvelle salle de conférences dotée d’un dispositif audiovisuel immersif inédit, le bassin « Jean Jaubert » ainsi qu’une plaque honorant les mécènes et partenaires fidèles de l’Institut océanographique.

> En famille ou entre amis, prolongez l’expérience grâce aux nombreuses animations : l’atelier de rencontre avec les animaux du bord de mer, l’escape game, et l’activité de réalité virtuelle « immerSEAve ».

> Le Club Oceano ouvre ses inscriptions pour son stage découverte pendant les vacances scolaires. Les enfants de 6 à 12 ans profiteront de nombreux jeux et activités autour des océans et des animaux qui les peuplent. Deux thèmes rythmeront les deux semaines de vacances de février : Expédition Méditerranée et Au cœur des récifs coralliens. Le tarif est de 450 € par enfant pour 5 jours, déjeuner et goûter inclus.

Donation record de l’Association des Amis du Musée Océanographique de Monaco

Informations pratiques :

Prévoyez environ deux heures pour la visite du Musée.

Ouverture de 10 heures à 18 heures d’octobre à mars, il reste ouvert jusqu’à 19 heures en septembre, avril, mai et juin. Pour la période estivale, le musée ouvre dès 9h30 et ferment ses portes à 20 heures.

Tarifs : 22,50€ pour les adultes et 14€ pour les enfants et étudiants. Pour les personnes à mobilité réduite, l’entrée est à 11€. La visite est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans.

Des billets combinés avec la collection de voitures du Prince ou le Palais Princier existent. Comptez 28€ pour un adulte et 16,50€ pour les enfants.

Pour s’y rendre, rien de plus simple, le Musée se situe juste au-dessus du parking du chemin des pêcheurs. Si vous venez en train, il suffit de prendre la ligne de bus 1 ou 2 depuis la sortie de la gare à Sainte-Dévote.

Pour plus d’informations : Musée Océanographique

Petit bonus, si vous êtes dans l’incapacité de vous y rendre, vous pouvez toujours le visiter virtuellement à 360° :