Donation record de l’Association des Amis du Musée Océanographique de Monaco

Les Amis du Musée Océanographique de Monaco (AAMOM) participent activement au rayonnement du musée depuis 2011.

Une somme record pour financer le développement des initiatives remarquables ! 351 414 euros, c’est le montant du don de l’Association des Amis du Musée Océanographique de Monaco au musée. La cérémonie de remise du chèque, en présence des membres du Conseil d’Administration de l’AAMOM et du directeur de l’Institut Océanographique, a suscité une joie partagée.

Une matinée avec une aquariologiste du Musée océanographique de Monaco

Des projets d’ambition

Ce don représente un soutien significatif à trois actions du Musée Océanographique, sélectionnés par l’AAMOM. Ces initiatives sont axées vers trois domaines majeurs, l’éducation, la préservation du patrimoine et la protection des espèces marines.

Tout d’abord, une initiative révolutionnaire en partenariat avec Daxtachem vise à améliorer la santé des poissons des aquariums en examinant la qualité microbiologique de l’eau et en développant des pansements cicatrisants pour les poissons et les requins. De plus, un projet de restauration de livres anciens, comprenant 1200 ouvrages précieux, est entrepris pour contrer la présence de champignons, garantissant ainsi leur préservation. Enfin, le programme « Océano pour Tous » offre une opportunité éducative essentielle aux jeunes défavorisés, à travers un concours pédagogique et des ateliers au musée.

« C’est important de diversifier les projets, avec des actions, techniques, éducatives et patrimoniales. C’est toujours bien d’avoir un résultat concret. Ça démontre que le capital levé est valorisé, ce n’est pas de l’argent qui reste en banque, mais qui est là pour soutenir les activités du musée », déclare Anthony Torriani, vice-président de l’AAMOM.

Les plus anciens ouvrages restaurés et conservés par l’Institut océanographique datent du XVIème siècle – ©Federic Pacorel /Musee Océanographique de Monaco

Un lien unique avec le Musée

« Les Amis du musée, c’est avant tout une réunion d’amis », déclare Robert Calcagno, président de l’Institut Océanographique. En effet, les membres de l’AAMOM ont au moins tous un point commun, la passion des océans et un lien fort avec l’institution du Musée Océanographique. Tout au long de l’année, l’association agit pour faire vivre le musée et récolter les fonds nécessaires à son développement. Adhérents, bénévoles, donateurs, tous sont motivés par cet objectif.

Donner de votre temps ou participer financièrement, l’association est ouverte aux nouveaux membres qui partagent la même passion. « Nous recherchons des bénévoles pour nos événements de découverte du musée ou bien de levée de fonds », indique Anthony Torriani. « Nous comptons entre 40 et 50 bénévoles au total, nous en cherchons toujours. Mais on peut s’estimer heureux de voir que la volonté de l’association est partagée. (…) C’est incroyable, ce sont des gens qui ont une vie active à côté. Pourtant, il faut se lever un dimanche matin, il faut être ici pour accueillir des visiteurs, il faut de la motivation et partager cette passion pour le musée. »

Concernant les activités, cette année, trois événements clefs sont au programme de l’association :

La Summer party : « une fête pour les membres de l’association afin de les sensibiliser aux projets réalisés et l’utilisation des fonds. Elle se déroulera pendant le feu d’artifice de Monaco. »

La fête du musée : « En 2023, environ 44 000 personnes étaient présentes au musée, c’est un moment ouvert à tous pour faire découvrir le musée, partager la passion pour les océans. »

Le Gala caritatif : « Chaque année, il y a un thème, nous n’avons pas encore celui de cette année. Ce Gala est très important pour nous, il représente environ la moitié des donations. »

Si vous êtes intéressés par les actions des Amis du Musée Océanographique, restez attentifs aux nouvelles. Enfin, pour rejoindre l’association et participer activement aux côtés de ces acteurs, rendez-vous sur le site internet de l’association.