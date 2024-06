Alerte pollution : un nouveau vent en provenance du Sahara apporte son lot de particules fines

Le ciel en Principauté devrait être laiteux à cause des particules désertiques © Pixabay / Propix-at

Le phénomène n’est plus si exceptionnel. Il devient même courant depuis ces dernières années.

Un voile de poussière en provenance du désert du Sahara s’apprête à recouvrir Monaco et la Côte d’Azur, apportant avec lui un pic de pollution dû aux particules fines PM10.

Selon les prévisions de la Direction de l’Environnement, ce vent de sud-est chargé de poussières désertiques devrait s’intensifier aujourd’hui, entraînant une dégradation de la qualité de l’air. Les concentrations devraient dépasser le seuil d’information de 50 µg/m3 aujourd’hui.

La situation ne devrait s’améliorer qu’à partir de vendredi, lorsque les conditions météorologiques permettront une meilleure dispersion des particules fines.

Quelques recommandations

En attendant et face à cet épisode de pollution atmosphérique, le Gouvernement Princier appelle à la vigilance et recommande, particulièrement aux personnes vulnérables et sensibles, de :

Limiter les activités physiques et sportives intenses en plein air.

Limiter les sorties aux heures les plus chaudes de la journée.

Consulter un pharmacien ou un médecin en cas de gêne respiratoire ou cardiaque.

Il est aussi demandé aux automobilistes de privilégier les modes de déplacement non polluants pour les courtes distances et de préférer les transports en commun et le covoiturage.