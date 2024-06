Klaxit devient BlaBlaCar Daily à Monaco : comment continuer de bénéficier des subventions ?

Dès le 10 juin 2024, BlaBlaCar, nouveau propriétaire de Klaxit, se chargera du covoiturage en Principauté avec l’application BlaBlaCar Daily.

L’entreprise française BlaBlaCar, ayant racheté Klaxit en 2023, s’installe enfin en Principauté grâce à son service de covoiturage quotidien BlaBlaCar Daily. À partir du 10 juin 2024, vous devrez passer par l’application BlaBlaCar Daily pour vous déplacer en covoiturages à Monaco.

Les avantages et garanties, que Klaxit proposait pour ses utilisateurs en Principauté, seront toujours disponibles sur BlaBlaCar Daily. Les utilisateurs pourront continuer de bénéficier des subventions du Gouvernement Princier, sachant que tous les avantages financiers (gratuité pour les passagers, indemnisation des conducteurs – entre 1,5€ et 3€ par passager et par trajet) et garantie de retour – seront maintenus.

Si vous avez des interrogations à propos de ce changement de plateforme, vous retrouverez sur le site internet de Klaxit une FAQ afin d’obtenir tout autre renseignement.