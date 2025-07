Le CHPG lance un kit de maternité écoresponsable pour les parents des nouveau-nés

Le kit comporte un lange brodé, un pochon et un crayon pour annoter un carnet © CHPG - Linkedin

La maternité du Centre Hospitalier Princesse Grace met l’accent sur l’accueil des nouveau-nés avec de nouveaux kits offerts aux jeunes parents.

Avec près de mille nouveau-nés chaque année, la maternité du CHPG a renforcé son dispositif d’hospitalité pour assurer des conditions optimales aux familles. En plus des couches, produits de toilette et lait infantile déjà fournis par l’établissement, un nouveau kit de maternité a été conçu par les équipes : « il comprend un lange brodé, un pochon et un crayon pour annoter votre carnet de maternité et/ou d’allaitement », a annoncé jeudi l’établissement sur ses réseaux sociaux.

En 2021 puis en 2024, l’hôpital avait déjà renforcé ses services avec de nouveaux ateliers de préparation à la parentalité, incluant notamment un volet sur la santé environnementale pour permettre aux parents d’aborder différemment la notion de polluants externes (cosmétiques pendant la grossesse, produits bébé, etc.).

Des premiers pas dans la vie aux couleurs rouge et blanc

En complément de ces services, depuis janvier 2024, l’AS Monaco a noué un partenariat avec le CHPG pour remettre un kit de naissance à tous les bébés nés de parents monégasques ou résidents de la Principauté. Ce kit comprend une carte de félicitations, un body et une peluche Bouba, la mascotte emblématique du club.

En février 2025, toujours dans le cadre de l’engagement du club envers sa communauté, notamment la jeunesse, sous l’impulsion du Président Dmitri Rybolovlev, cette collaboration s’est renforcée d’un espace d’accueil pédiatrique. Cet espace est entièrement décoré aux couleurs du club, incluant des fresques murales avec la mascotte Bouba et des « Diplômes du Courage » remis aux jeunes patients.

L’engagement environnemental au cœur des priorités

Dans le cadre de son projet d’établissement 2025-2030, le CHPG s’est engagé à publier un rapport RSE annuel et à élargir une approche soucieuse de l’environnement et des matériaux de soin. Cette nouvelle initiative écoresponsable s’ajoute aux mesures concrètes déjà en place : l’arrêt de l’utilisation du protoxyde d’azote et de nouvelles procédures de recyclage des déchets, qui ont permis d’éviter l’émission de 12 tonnes de CO2 en 2024.