Le CHPG dévoile son projet d’établissement 2025-2030 et ses quatre ambitions pour sa transformation

Le Centre Hospitalier Princesse Grace présente une feuille de route ambitieuse axée sur l’innovation, l’excellence des soins et l’engagement environnemental.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) a officiellement présenté vendredi 27 juin son projet d’établissement 2025-2030, un document stratégique qui dessine les contours de l’hôpital monégasque de demain. Ce plan quinquennal, baptisé « Ambition 2025-2030 », s’articule autour de quatre axes majeurs et douze engagements concrets qui transformeront l’offre de soins dans la Principauté.

Un hôpital au service de la santé publique

La première ambition du CHPG vise à positionner l’établissement comme un acteur majeur de santé publique. « Trois lignes de forces structurent cette ambition : développer la médecine personnalisée et de parcours, intégrer l’innovation diagnostic et thérapeutique, promouvoir la collaboration interdisciplinaire et une vision globale du parcours patient », déclare Benoîte Rousseau de Sevelinges, directrice du CHPG, face aux équipes en blouse blanche venues assister à la présentation devant le futur bâtiment encore en chantier.

Les équipes du CHPG sont venues assister à la présentation du projet d’établissement © Manuel Vitali – Direction de la communication

Cette orientation se traduit notamment par la création d’une unité de neurologie de 14 lits dédiés, répondant au vieillissement de la population monégasque. L’hôpital entend également développer les prises en charge extrahospitalières et organiser plus efficacement la filière non programmée pour désengorger les urgences.

Le projet prévoit la mise en place de circuits d’admission directe pour éviter le passage systématique par les urgences, particulièrement pour les patients gériatriques. En 2024, 82% des patients admis en gériatrie sont passés par les urgences, une proportion que l’établissement souhaite réduire grâce à une ligne téléphonique dédiée aux professionnels de santé.

L’innovation numérique au service des soins

Le deuxième axe mise sur l’innovation technologique et l’excellence médicale. Le CHPG poursuit son développement en chirurgie robotique, où il a obtenu le label de Centre de Référence Expert dans trois disciplines. L’établissement prévoit également d’intégrer davantage l’intelligence artificielle dans ses pratiques diagnostiques, notamment en anatomo-pathologie et pour l’analyse d’IRM.

Cette modernisation s’appuie sur des partenariats stratégiques et le développement de parcours de soins coordonnés. Depuis 2020, plus de 15 parcours ont été créés, permettant aux patients de bénéficier de l’ensemble des examens nécessaires en une journée. « Renforcer l’amélioration de la santé de la population, c’est également faciliter le partage d’informations à travers un portail numérique dédié aux professionnels libéraux », complète Mathieu Liberatore, président de la Commission médicale d’établissement.

Une expérience inspirée de l’hôtellerie

La troisième ambition concerne l’amélioration de l’expérience patient haut de gamme et l’attractivité pour les professionnels. Le projet prévoit la création d’un appartement connecté pour accompagner les patients en perte d’autonomie, ainsi que le déploiement d’une solution numérique de recueil de l’expérience patient en temps réel.

Benoîte Rousseau de Sevelinges a pris la parole pour détailler les grandes lignes du projet d’établissement © Benjamin Godart – Monaco Tribune

L’établissement s’engage particulièrement dans l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Un groupe de travail pluridisciplinaire a été créé, dirigé par le Dr Valérie Bernard et Damien Aimé, aboutissant à des mesures concrètes : numéro unique d’accueil, parcours personnalisés et formation du personnel.

Pour les professionnels, le CHPG développe sa marque employeur avec des parcours d’intégration personnalisés et une plateforme de conciergerie, répondant aux défis de recrutement dans un environnement transfrontalier concurrentiel.

Un engagement environnemental renforcé

La quatrième ambition porte sur la responsabilité sociétale et environnementale. L’établissement s’engage à publier un rapport annuel RSE et à généraliser l’éco-conception des soins et matériel de soin. Des actions concrètes sont déjà en place : suppression du protoxyde d’azote, nouvelles filières de recyclage des déchets ayant permis d’éviter le rejet de 12 tonnes de CO2 en 2024.

Un projet d’envergure

L’achèvement de la première phase de reconstruction du nouveau CHPG – dont la livraison est prévue en 2026 – constitue le fil conducteur de ce projet. L’ouverture complète est prévue en 2032. Avec 85% de chambres individuelles, des équipements de pointe et une conception éco-responsable labellisée HQE, ce nouveau bâtiment de 107 000 m² reflète ces ambitions. « Ces évolutions devront pour autant s’inscrire dans une stratégie raisonnée, devant concilier innovation et prudence budgétaire », rappelle Christophe Robino, Conseiller-Ministre des affaires sociales et de la santé.

Un projet d’établissement d’envergure qui témoigne de la volonté du du Gouvernement Princier et du CHPG, fort de ses 2 900 agents et près de 90 000 patients pris en charge annuellement, de maintenir son statut d’hôpital de référence tout en s’adaptant aux défis démographiques et technologiques du XXIe siècle.