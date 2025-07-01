Госпиталь Княгини Грейс представил план развития на 2025–2030 годы и четыре стратегические цели его трансформации
Руководство Госпиталя Княгини Грейс (CHPG) представило амбициозный проект на ближайшие пять лет. Основной акцент — на инновации, высокий уровень медицинской помощи и заботу об экологии.
В пятницу, 27 июня, госпиталь официально представил стратегию «Ambition 2025–2030» — масштабный план, который задаёт направление развития здравоохранения в Монако на ближайщие пять лет. Документ включает четыре ключевых цели и двенадцать конкретных обязательств, направленных на реальное улучшение медицинской системы Княжества.
Больница, стоящая на страже здоровья общества
Первая задача — укрепить роль госпиталя как опорного учреждения в сфере общественного здравоохранения. «Мы хотим сосредоточиться на трёх главных направлениях: развивать персонализированную медицину, внедрять передовые методы диагностики и лечения, а также усиливать междисциплинарное сотрудничество для комплексного подхода к пациентам», — объяснила директор CHPG Бенуат Руссо де Севеленж, выступая перед медицинскими сотрудниками на стройплощадке нового корпуса.
Одно из ключевых нововведений — открытие неврологического отделения на 14 коек, рассчитанного на пожилых пациентов, потребности которых особенно актуальны для Монако. Также в планах — активное развитие амбулаторной помощи и более чёткая организация неплановых приёмов, чтобы снизить нагрузку на отделения неотложной помощи.
В частности, будет создана система прямой госпитализации, чтобы пациенты, особенно пожилые, не попадали в экстренные службы без необходимости. Сегодня 82% пациентов гериатрического профиля поступают в стационар через «неотложку» — госпиталь хочет изменить эту статистику, в том числе с помощью специальной телефонной линии, доступной медицинским работникам.
Цифровые технологии — на страже здоровья
Второй приоритет плана — сделать медицину ещё точнее и эффективнее с помощью современных технологий. Госпиталь Княгини Грейс активно развивает роботизированную хирургию и уже получил статус центра экспертизы сразу в трёх медицинских направлениях. Следующий шаг — активное внедрение искусственного интеллекта, особенно в диагностике: в анатомо-патологических исследованиях и при анализе МРТ.
Все эти новшества реализуются благодаря тесному сотрудничеству с партнёрами и выстраиванию скоординированных маршрутов для пациентов. Такие маршруты — это настоящие «коридоры» быстрой диагностики: с 2020 года их создано уже более 15, и они позволяют пройти полное обследование всего за один день. «Забота о здоровье — это ещё и удобный обмен информацией, — поясняет председатель Медицинской комиссии CHPG Матьё Либераторе. — Поэтому мы развиваем цифровой портал, через который частнопрактикующие врачи смогут легко взаимодействовать с госпиталем».
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Забота о пациентах как в лучших отелях
Третье направление развития госпиталя — сделать пребывание пациентов максимально комфортным, а само учреждение — привлекательным местом работы для врачей и медперсонала. В рамках проекта появятся так называемые «умные» квартиры — специально оборудованные помещения для пациентов, которые частично утратили самостоятельность. Также запустят цифровую платформу, с помощью которой пациенты смогут в режиме реального времени оставлять отзывы и делиться впечатлениями от лечения.
Большое внимание уделяется доступности для людей с ограниченными возможностями. Под руководством доктора Валери Бернар и Дамьена Эме была создана рабочая группа, которая уже предложила ряд практических решений: единый номер телефона для записи, индивидуальные планы лечения и специальное обучение персонала.
Чтобы госпиталь был не только примером высокого уровня медицины, но и привлекательным работодателем, здесь внедряются персонализированные программы адаптации для новых сотрудников, а также сервис консьержа — всё это помогает CHPG оставаться конкурентоспособным на международном кадровом рынке.
Экология — в центре внимания
Четвёртая цель Госпиталя Княгини Грейс — быть социально и экологически ответственным учреждением. CHPG намерен ежегодно публиковать отчёты по устойчивому развитию и внедрять экологичные решения как в медицине, так и в техническом оснащении. Некоторые шаги уже сделаны: госпиталь отказался от использования закиси азота, а новые системы утилизации отходов позволили сократить выбросы углекислого газа на 12 тонн только за 2024 год.
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Строительство госпиталя будущего
Одним из четырёх краеугольных камней проекта остаётся завершение первого этапа строительства нового корпуса, который планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году. Полностью весь комплекс откроется к 2032 году. Здание площадью 107 000 м² — это 85% одноместных палат, передовое медицинское оборудование и экологичный дизайн, сертифицированный по стандарту HQE. Всё это отражает амбиции CHPG — объединить заботу о пациенте с современными технологиями и ответственным подходом к окружающей среде. «Все эти изменения должны быть частью продуманной стратегии, где инновации идут рука об руку с разумными бюджетными решениями», — напомнил Кристоф Робино, советник-министр по вопросам социальной политики и здравоохранения.
Проект ясно показывает: и правительство Княжества, и команда из 2 900 сотрудников CHPG делают всё возможное, чтобы Госпиталь Княгини Грейс оставался флагманом медицины — современным, технологичным и готовым к вызовам XXI века.