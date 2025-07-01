Госпиталь Княгини Грейс представил план развития на 2025–2030 годы и четыре стратегические цели его трансформации

Руководство Госпиталя Княгини Грейс (CHPG) представило амбициозный проект на ближайшие пять лет. Основной акцент — на инновации, высокий уровень медицинской помощи и заботу об экологии.

В пятницу, 27 июня, госпиталь официально представил стратегию «Ambition 2025–2030» — масштабный план, который задаёт направление развития здравоохранения в Монако на ближайщие пять лет. Документ включает четыре ключевых цели и двенадцать конкретных обязательств, направленных на реальное улучшение медицинской системы Княжества.

Больница, стоящая на страже здоровья общества

Первая задача — укрепить роль госпиталя как опорного учреждения в сфере общественного здравоохранения. «Мы хотим сосредоточиться на трёх главных направлениях: развивать персонализированную медицину, внедрять передовые методы диагностики и лечения, а также усиливать междисциплинарное сотрудничество для комплексного подхода к пациентам», — объяснила директор CHPG Бенуат Руссо де Севеленж, выступая перед медицинскими сотрудниками на стройплощадке нового корпуса.

Персонал госпиталя присутствовал на презентации проекта © Манюэль Витали – Управление по связям с общественностью

Одно из ключевых нововведений — открытие неврологического отделения на 14 коек, рассчитанного на пожилых пациентов, потребности которых особенно актуальны для Монако. Также в планах — активное развитие амбулаторной помощи и более чёткая организация неплановых приёмов, чтобы снизить нагрузку на отделения неотложной помощи.

В частности, будет создана система прямой госпитализации, чтобы пациенты, особенно пожилые, не попадали в экстренные службы без необходимости. Сегодня 82% пациентов гериатрического профиля поступают в стационар через «неотложку» — госпиталь хочет изменить эту статистику, в том числе с помощью специальной телефонной линии, доступной медицинским работникам.

Цифровые технологии — на страже здоровья

Второй приоритет плана — сделать медицину ещё точнее и эффективнее с помощью современных технологий. Госпиталь Княгини Грейс активно развивает роботизированную хирургию и уже получил статус центра экспертизы сразу в трёх медицинских направлениях. Следующий шаг — активное внедрение искусственного интеллекта, особенно в диагностике: в анатомо-патологических исследованиях и при анализе МРТ.

Все эти новшества реализуются благодаря тесному сотрудничеству с партнёрами и выстраиванию скоординированных маршрутов для пациентов. Такие маршруты — это настоящие «коридоры» быстрой диагностики: с 2020 года их создано уже более 15, и они позволяют пройти полное обследование всего за один день. «Забота о здоровье — это ещё и удобный обмен информацией, — поясняет председатель Медицинской комиссии CHPG Матьё Либераторе. — Поэтому мы развиваем цифровой портал, через который частнопрактикующие врачи смогут легко взаимодействовать с госпиталем».

Забота о пациентах как в лучших отелях

Третье направление развития госпиталя — сделать пребывание пациентов максимально комфортным, а само учреждение — привлекательным местом работы для врачей и медперсонала. В рамках проекта появятся так называемые «умные» квартиры — специально оборудованные помещения для пациентов, которые частично утратили самостоятельность. Также запустят цифровую платформу, с помощью которой пациенты смогут в режиме реального времени оставлять отзывы и делиться впечатлениями от лечения.

Ключевые положения проекта представила Бенуат Руссо де Севеленж © Бенжамен Годар – Monaco Tribune

Большое внимание уделяется доступности для людей с ограниченными возможностями. Под руководством доктора Валери Бернар и Дамьена Эме была создана рабочая группа, которая уже предложила ряд практических решений: единый номер телефона для записи, индивидуальные планы лечения и специальное обучение персонала.

Чтобы госпиталь был не только примером высокого уровня медицины, но и привлекательным работодателем, здесь внедряются персонализированные программы адаптации для новых сотрудников, а также сервис консьержа — всё это помогает CHPG оставаться конкурентоспособным на международном кадровом рынке.

Экология — в центре внимания

Четвёртая цель Госпиталя Княгини Грейс — быть социально и экологически ответственным учреждением. CHPG намерен ежегодно публиковать отчёты по устойчивому развитию и внедрять экологичные решения как в медицине, так и в техническом оснащении. Некоторые шаги уже сделаны: госпиталь отказался от использования закиси азота, а новые системы утилизации отходов позволили сократить выбросы углекислого газа на 12 тонн только за 2024 год.

Строительство госпиталя будущего

Одним из четырёх краеугольных камней проекта остаётся завершение первого этапа строительства нового корпуса, который планируется сдать в эксплуатацию в 2026 году. Полностью весь комплекс откроется к 2032 году. Здание площадью 107 000 м² — это 85% одноместных палат, передовое медицинское оборудование и экологичный дизайн, сертифицированный по стандарту HQE. Всё это отражает амбиции CHPG — объединить заботу о пациенте с современными технологиями и ответственным подходом к окружающей среде. «Все эти изменения должны быть частью продуманной стратегии, где инновации идут рука об руку с разумными бюджетными решениями», — напомнил Кристоф Робино, советник-министр по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Проект ясно показывает: и правительство Княжества, и команда из 2 900 сотрудников CHPG делают всё возможное, чтобы Госпиталь Княгини Грейс оставался флагманом медицины — современным, технологичным и готовым к вызовам XXI века.