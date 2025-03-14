Инновационный модуль был приобретен и введен в эксплуатацию в декабре 2024 года благодаря пожертвованию г-на Дмитрия Рыболовлева / Слева направо: правительственный советник–министр здравоохранения и социальных дел Кристоф Робино, заведующий отделением радиологии и председатель медицинской комиссии Больничного центра Княгини Грейс (CHPG) доктор Матье Либератор, директор больничного центра Бенуат Руссо де Севеленж, Дмитрий Рыболовлев, государственный секретарь Иветт Ламбен Берти, заместитель председателя совета директоров CHPG Робер Шана © Дирекция по связям – Стефан Данна (Stéphane Danna)

Президент ФК «Монако» продолжает поддерживать Больничный центр Княгини Грейс, финансируя передовые технологии, призванные совершенствовать медицинское обслуживание пациентов

Больничный центр Княгини Грейс (CHPG) делает новый шаг в своей цифровой трансформации с приобретением модуля SmartSpeed – передовой технологии искусственного интеллекта, интегрированной в оборудование магнитно-резонансной томографии (МРТ). Это инновационное устройство, представленное в среду, 12 марта 2025 года, не только значительно ускоряет исследования, но и улучшает разрешение изображений, что даёт врачам возможность быстрее и точнее ставить диагнозы.

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Доктор Матье Либератор, заведующий отделением МРТ, подчеркивает конкретные результаты этого новшества: «Благодаря новому модулю мы можем ускорить нашу работу примерно на 30%. До сих пор мы проводили около 6 000 МРТ в год. Модуль у нас уже около трех месяцев, и более 1 500 пациентов уже прошли МРТ по новому протоколу».

Дмитрий Рыболовлев осматривает модуль Smartspeed, доступный лишь в двух больницах Франции и Монако © Дирекция по связям – Стефан Данна (Stéphane Danna)

Важное приобретение для неотложной неврологической помощи

Данная инновация оказывается особенно важна при лечении инсультов, когда каждая минута – на счету. Модуль SmartSpeed значительно сокращает время обследования, сохраняя и даже улучшая качество диагностики.

«Главное преимущество модуля заключается в возможности сообщить – практически в режиме реального времени – врачу неотложной помощи, который звонит нам при подозрении на инсульт: «Немедленно доставьте пациента к нам»», объясняет доктор Либератор. «Мы можем сократить продолжительность текущего обследования, не снижая его качества. Раньше обследование могло длиться до часа. Именно от этого времени зависит прогноз».

Польза новинки ощутима и для пациентов с клаустрофобией и беспокойствами. «Вы им говорите: «Это займет четыре минуты», и они терпят. Раньше им нужно было продержаться 10 минут. С точки зрения комфорта пациента это большой плюс», добавляет доктор.

Le CHPG actualise son IRM grâce à un module d’intelligence artificielle



Le CHPG accélère sa transformation numérique avec l’intégration du module Smartspeed d’intelligence artificielle, qui améliore les performances de son IRM. Cette avancée permet de réduire significativement… pic.twitter.com/1ZGDwh1sZm — Gouvernement Monaco (@GvtMonaco) March 13, 2025

Приобретение этого высокотехнологичного оснащения стало возможным благодаря пожертвованию Дмитрия Рыболовлева, президента ФК «Монако», резидента Княжества и врача по образованию. На церемонии открытия он смог пообщаться со специалистами CHPG и расспросить их о работе нового модуля.

«Я хотел бы поблагодарить Больничный центр Княгини Грейс и его директора, г-жу Бенуат Руссо де Севеленж, за предоставленную мне возможность внести вклад в модернизацию технического оборудования CHPG. Как врач по образованию и как человек, интересующийся новыми технологиями, я знаю, насколько важна своевременная и точная диагностика медицинских патологий. Замечательно, что в Монако теперь есть новое оборудование для быстрого выявления различных заболеваний, в том числе и таких опасных, как инсульты. Я рад, что снова смог принести пользу Больничному центру и жителям Княжества», заявил Дмитрий Рыболовлев.

Исключительная конфигурация МРТ

Бенуат Руссо де Севеленж, директор CHPG, подчеркнула важность этого нового приобретения во время его презентации: «Благодаря этому инновационному решению и щедрости г-на Дмитрия Рыболовлева больница сможет лечить большее количество пациентов, сократив время ожидания МРТ и оптимизировав курс лечения. Это приобретение идеально вписывается в нашу стратегию улучшения качества обслуживания пациентов».

Новый модуль дополняет и без того впечатляющий технологический арсенал: с 2021 года отделение МРТ CHPG оснащено технологией HIFU, доступной лишь в двух больничных центрах Франции и Монако, – терапии высокоинтенсивным фокусированным ультразвуком под контролем МРТ для неинвазивного лечения фибромы матки.

Искусственный интеллект – важнейшее преимущество современной медицины

Кристоф Робино, правительственный советник-министр здравоохранения и социальных дел, также положительно отозвался об этом новом приобретении: «ИИ открывает широкие перспективы в предиктивной медицине и помогает выявлять патологии на ранних стадиях. Эта стратегическая инвестиция, ставшая доступной благодаря г-ну Дмитрию Рыболовлеву, которого я хотел бы сердечно поблагодарить, иллюстрирует приверженность Монако высококлассной медицине, стоящей на стыке технологических инноваций и гуманизма, который всегда должен направлять нашу работу».

Кристоф Робино с врачами CHPG © Дирекция по связям – Стефан Данна (Stéphane Danna)

Доктор Либератор подтверждает растущую роль ИИ в медицине: «Радиология – одна из областей, в которых мы сильно зависим от таких инструментов. Мы стремимся к прогрессу, и зачастую это происходит благодаря внедрению искусственного интеллекта».

ФК «Монако» и его президент – на службе здравоохранения в Монако

Это пожертвование вписывается в сложившуюся традицию поддержки CHPG. В апреле 2023 года Дмитрий Рыболовлев профинансировал реорганизацию отделения неотложной помощи за 1,8 миллиона евро, что позволило объединить службы неотложной помощи для взрослых и детей в одном месте и повысить качество обслуживания 45 000 пациентов ежегодно.

По инициативе президента ФК «Монако» также поддерживает тесные партнерские отношения с этим медицинским учреждением. В феврале 2024 года в отделении педиатрии клуб торжественно открыл приемный покой в красно-белых тонах, стены которого теперь украшают талисман клуба, Буба, и культовые объекты Монако. Целью этого проекта было «разрядить обстановку» пребывания маленьких пациентов в больнице с помощью раскрасок, игр и мягких игрушек, используемых в качестве чехлов для капельниц.

ФК «Монако» также участвует и в других акциях в пользу CHPG, таких как регулярные операции по донорству крови и вручения с января 2024 года подарочных наборов для младенцев в цветах клуба для всех новорожденных у родителей-монегасков или резидентов Княжества.