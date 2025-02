« Ces moments sont plus importants que le foot » : L’AS Monaco et Breel Embolo illuminent l’accueil pédiatrique du CHPG 

À travers cette belle collaboration, l'AS Monaco et le CHPG apportent un véritable élan de solidarité, de réconfort et d'espoir aux enfants malades © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Le partenariat entre l’AS Monaco et le Centre Hospitalier Princesse Grace a pris une nouvelle dimension ce mardi 25 février avec l’inauguration d’un espace d’accueil aux couleurs du club, dédié aux jeunes patients du service pédiatrique. Un joyeux moment en présence du Directeur de l’hôpital Benoîte Rousseau de Sevelinges, du Directeur de l’AS Monaco Thiago Scuro, du joueur Breel Embolo et de la mascotte Bouba.

L’accueil du service pédiatrique du CHPG a pris un éclat nouveau grâce à l’AS Monaco : les murs et le plafond ont entièrement été décorés aux couleurs du club. L’objectif ? Apporter un peu de légèreté et de réconfort aux jeunes patients en quête de sérénité avant et après leur prise en charge.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

L’AS Monaco a, depuis plusieurs années, soutenu le CHPG à travers diverses initiatives : remise de kits naissance, dons de sang, et autres actions en faveur des enfants, alors que le Président du club a réalisé des dons à titre personnel. « Nous sommes très heureux de franchir une nouvelle étape aujourd’hui aux côtés du CHPG et de renforcer encore un peu plus le lien qui unit nos deux institutions », a déclaré Thiago Scuro. Il a ajouté que ce partenariat confirme l’engagement du club envers sa communauté, notamment la jeunesse, sous l’impulsion du Président Dmitri Rybolovlev.

© Direction de la Communication – Stéphane Danna

Un univers aux couleurs de l’AS Monaco pour égayer un moment difficile

À partir de maintenant, les enfants et adolescents pris en charge au CHPG découvriront un espace où l’univers de l’AS Monaco prend vie. Des fresques murales mettant en scène des éléments forts du club, comme la mascotte Bouba l’éléphant, le Stade Louis-II et les célèbres arches, ainsi que le maillot emblématique à diagonale rouge et blanche, habillent désormais les murs et les plafonds.

Cette décoration a été pensée pour « dédramatiser » l’expérience hospitalière. Benoîte Rousseau de Sevelinges explique : « Aujourd’hui, on le sait, l’expérience patient compte à peu près autant que les soins, et d’autant plus chez les enfants. Là, d’avoir ces images, ces couleurs, de pouvoir s’évader, c’est quelque chose de très important. Et puis le détail va jusqu’au plafond. Tout simplement parce qu’un enfant qui va au bloc opératoire, dans le meilleur des cas il part avec sa petite voiture électrique mais parfois, il part allongé dans son lit. C’est là que l’angoisse monte mais Bouba va l’aider à surmonter sa peur. »

Les jeunes patients trouveront également des coloriages aux couleurs du club et un jeu spécial Bouba pour préparer leur entrée en bloc opératoire. À la fin de leur parcours, un « Diplôme du Courage » orné de la mascotte Rouge & Blanche leur sera remis, pour célébrer leur bravoure.

Enfin, des peluches Bouba en tant que caches-perfusions seront désormais offerts aux jeunes patients pour les accompagner durant leur séjour. Le but est simple : « Ça permet aux enfants, quand ils sont hospitalisés, de ne pas voir leur perfusion mais de voir leur copain Bouba », précise Benoîte Rousseau de Sevelinges.

Un moment de partage avec Breel Embolo

Pour marquer cette inauguration, le joueur Breel Embolo, accompagné de Bouba, a rencontré plusieurs jeunes patients de chambre en chambre. Une surprise de rêve, d’autant plus que l’attaquant monégasque a échangé des autographes et des selfies avec les enfants. « Les enfants, c’est un peu spécial. On ne touche pas aux enfants, c’est un peu notre force et ils sont innocents », a déclaré le joueur. © AS Monaco

Il a également souligné l’importance de ces moments en dehors du terrain : « Chaque humain a besoin d’aide et si on peut ramener notre part au projet, ça fait toujours plaisir. Ça ne nous coûte rien de donner un sourire à un enfant et je trouve que même pour moi, en tant que joueur, c’est gagnant-gagnant parce que tu échanges vraiment des moments intenses et tu réalises la chance que tu as. Ces moments sont plus importants que le foot. »

Lui même père de deux enfants, Breel Embolo a raconté qu’il comprend la douleur des parents et l’émotion liée à la santé des enfants : « Quand ton enfant tousse, c’est déjà une très grosse chose, tu te sens pas bien mais il y a pire, donc tu te sens un peu béni. Être à l’hôpital, c’est jamais simple, même si c’est pour une, deux heures ou bien dix minutes. Mais le cadre ici, il est parfait, les gens sont joyeux. On sent que c’est vraiment familial, ils se donnent à fond. »

