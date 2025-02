Le CHPG se dote de deux nouvelles innovations pour lutter contre les cancers

Cette acquisition a été possible grâce au généreux don de 1 300 000 euros de Sir Laidlaw.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) poursuit sa volonté d’être à la pointe de la technologie médicale en se dotant de deux nouveaux équipements pour aider au traitement des cancers. Ils ont été dévoilés ce lundi 3 février en présence du Ministre des Affaires Sociales et de la santé, Christophe Robino, et du donateur.

Parmi eux, il y a la mise en place du système de radiothérapie surfacique qui sert à augmenter la précision d’exposition lors du traitement des patients. Une avancée de pointe permettant notamment de mieux soigner les patientes atteintes du cancer du sein.

« Derrière le sein gauche, il y a le coeur et donc si on traite une patiente en position normale, malheureusement on irradie le cœur quand on irradie le sein gauche. Grâce à ce système, on peut faire inspirer les patientes et l’inspiration permet d’écarter le cœur de la paroi thoracique et de passer les rayons sans toucher le cœur » explique Cecile Ortholan, chef de service radiothérapie.

D’ores et déjà opérationnel, le second appareil de radiothérapie de contact permet la prise en charge de cancers cutanés qui étaient jusqu’à présent non-opérables. Ce nouvel équipement s’inscrit dans le parcours SKIN TUMOR CENTER permettant d’effectuer, sur une journée, les examens et rendez-vous médicaux nécessaires au traitement.

