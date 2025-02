Tabac, cigarettes électroniques, alcool, jeux d’argent : où en sont les adolescents de Monaco ?

1 300 élèves de la Principauté ont répondu à l’enquête ESPAD de manière anonyme.

Les résultats de l’enquête ESPAD (European School Project on Alcohol and other Drugs) au sujet des comportements de santé des adolescents de 16 ans et plus scolarisés dans les établissements de la Principauté sont tombés. Cette dernière a été réalisée en avril 2024 par l’institut Monégasque de la Statistique et des Etudes Economies (IMSEE) avec l’aide de la Direction de l’Education Nationale et de la Jeunesse et des Sports (DENJS).

La consommation d’alcool et de tabac

Parmi tous les produits psychoactifs, l’alcool est de loin la substance la plus consommée chez les lycéens de Monaco. En 2024, près de 85 % d’entre eux ont déclaré avoir déjà bu de l’alcool au cours de leur vie, 76,1 % au moins une fois dans l’année et 59,1 % au cours du mois. Si ces chiffres paraissent importants, ils sont toutefois orientés à la baisse par rapport à la précédente enquête datant de 2019.

Le tabagisme recule, lui aussi, chez les jeunes adolescents puisque 36,5 % des lycées ont déjà expérimenté la cigarette, 19,9 % disent avoir fumé au cours du mois et 11,3 % fument quotidiennement. Soit, une diminution de près de 20 points comparé à 2019.

Seul indicateur en hausse : celui de la cigarette électronique. Au cours de l’an dernier, 23,5 % des élèves ont déclaré en utiliser une tous les jours. L’utilisation quotidienne correspond ainsi à un quart de la population lycéenne en 2024, contre un petit peu moins en 2019.

Quid des usages sans substance ?

Concernant les jeux d’argent et de hasard (loteries, jeux de grattage, machines à sous…), ils étaient 12,4 % à avoir misé au moins une fois au cours des douze derniers mois en 2024. Une proposition inférieure de 8,9 points à celle observée en 2019.

Selon l’étude de l’ESPAD, le temps passé sur les réseaux sociaux a progressé en 2024. On remarque que 72,3 % des lycéens de Monaco passent au moins deux heures par jour dessus lors d’une journée de la semaine, dont 8,6 % qui y restent pendant six heures ou plus. Et ce sont les filles les plus grandes consommatrices de réseaux sociaux !

À noter également que plus de la moitié des élèves se sentent actifs et pleins d’énergie alors que près d’un quart a déclaré ne jamais se sentir reposé au réveil.