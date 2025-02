Il CHPG inaugura due strumenti all’avanguardia per la lotta contro il cancro

L’acquisto è stato possibile grazie a una generosa donazione di 1.300.000 euro da parte di Sir Laidlaw.

Il Centro Ospedaliero Principessa Grace (CHPG) prosegue sulla strada dell’avanguardia in fatto di tecnologia medica con l’acquisto di due nuove apparecchiature per il trattamento del cancro. Sono state presentate lunedì 3 febbraio alla presenza del Ministro degli Affari Sociali e della Salute, Christophe Robino, e del donatore.

Pubblicità

Una di queste è il nuovo sistema di radioterapia SGRT (Surface-Guided Radiation Therapy), che aumenta la precisione dell’esposizione durante il trattamento dei pazienti. Una tecnologia all’avanguardia che consentirà soprattutto di trattare in modo più efficace le pazienti con tumore al seno.

“Dietro il seno sinistro c’è il cuore, quindi se trattiamo una paziente in una posizione normale, purtroppo le radiazioni destinate al seno sinistro arrivano al cuore. Questo sistema permette di far respirare le pazienti e così facendo allontanare il cuore dalla parete toracica e far passare i raggi senza toccare l’organo”, spiega Cecile Ortholan, responsabile del reparto di radioterapia.

Già operativa, invece, la seconda unità di radioterapia di contatto consente il trattamento di tumori della pelle finora inoperabili. Questa nuova apparecchiatura rientra nel programma SKIN TUMOR CENTER, che consente di effettuare in un solo giorno gli esami e le visite mediche necessarie per il trattamento.

Il Governo del Principe raccomanda la vaccinazione contro il papilloma virus