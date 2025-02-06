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Госпиталь Княгини Грейс внедряет новейшие технологии для эффективной борьбы с раком

Автор: Agathe Chéreau
Опубликовано 6 февраля 2025
chpg-монако
Госпиталь Княгини Грейс © CHPG Monaco
Автор: Agathe Chéreau
- 6 февраля 2025

Благодаря щедрому пожертвованию сэра Лэйдлоу в размере 1 300 000 евро, Госпиталь Княгини  Грейс (CHPG) в Монако продолжает внедрять передовые медицинские технологии.

Недавно учреждение приобрело два инновационных аппарата для лечения онкологических заболеваний. Их официальная презентация состоялась в понедельник, 3 февраля, в присутствии министра по вопросам социальной политики дел и здравоохранения Княжества Монако Кристофа Робино и самого мецената.

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Одним из новых устройств стала система поверхностной радиотерапии. Она позволяет более точно направлять лучевую терапию, что особенно важно при лечении рака груди. Главное преимущество этой технологии — минимизация воздействия на здоровые ткани и снижение риска дополнительного облучения при лечении пациенток с опухолью в левой груди.

«За левой грудью находится сердце, и при обычной лучевой терапии оно тоже подвергается облучению. Но благодаря этой новой системе мы можем контролировать дыхание пациента — просим его сделать глубокий вдох, и в этот момент сердце немного смещается от грудной клетки. Это позволяет направить лучи так, чтобы они не затрагивали сердце», — объясняет Сесиль Ортолан, заведующая отделением радиотерапии CHPG.

Еще одно важное новшество — аппарат контактной радиотерапии, который уже работает в больнице. Он дает возможность лечить рак кожи даже в тех случаях, когда операция невозможна. Это оборудование входит в программу SKIN TUMOR CENTER, позволяющую пройти обследование и получить назначения для лечения всего за один день.

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