Диагностика рака груди всего за один день в новом центре Breastday в Монако

Это новый, упрощенный способ в борьбе с этим заболеванием, которое остается самым распространенным видом онкологии у женщин.

В рамках акции «Розовый октябрь» в Госпитальном центре Княгини Грейс (CHPG) открылся центр Breastday. Если у вас появились подозрения на рак груди (например, обнаружили уплотнение, выделения из соска и т.д.), центр предлагает пройти быструю диагностику. Всего за один день можно пройти все необходимые обследования для скрининга и сразу получить результаты (снимки, анализы крови и т.д.), что избавляет от необходимости повторно посещать клинику.

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Если результаты обследования не выявят рак, дальнейшее наблюдение и контроль будет проводить CHPG. В случае положительного диагноза пациентам предложат индивидуальный план лечения.

Рак молочной железы: где и как пройти диагностику в Монако?

«В Монако мы активно проводим скрининг рака молочной железы: каждый год выполняется более 10 000 маммографий», — поделился с Monaco Info Матье Либераторе, руководитель сенологического отделения CHPG. Он также отметил: «Когда в ходе скрининга обнаруживаются отклонения, радиологи сначала берут образец, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения. Затем, перед операцией, уточняется расположение пораженного участка, чтобы хирургическое вмешательство было максимально щадящим».

Для записи на прием в центр Breastday можно звонить по телефону (+377) 97 98 99 55 или отправить письмо на электронную почту contact.sein@chpg.mc. Центр принимает заявки с понедельника по четверг с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, а по пятницам — до 15:30.