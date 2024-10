Diagnosi di tumore al seno in giornata presso il “Breastday Center”

Un iter semplificato per combattere il cancro al seno, il tumore più comune nelle donne.

In occasione dell’Ottobre Rosa, il Centro Ospedaliero Principessa Grace (CHPG) inaugura il Breastday Centre. In caso di sospetto di cancro al seno (scoperta di un nodulo, secrezione dal capezzolo, ecc.), il centro offre una diagnosi rapida. In un solo giorno è possibile ottenere tutti gli esami e i risultati (immagini, esami del sangue, ecc.) necessari per lo screening, senza dover fare avanti e indietro.

Pubblicità

Se i risultati sono negativi, il CHPG provvederà al follow-up e al monitoraggio, mentre se i risultati sono positivi, alle pazienti verrà offerto un percorso di cura personalizzato.

La Principessa Charlène illumina il Casinò di Monte-Carlo per lanciare Ottobre Rosa

“A Monaco siamo molto attivi per quanto riguarda lo screening del cancro al seno, con oltre 10.000 mammografie all’anno”, ha dichiarato a Monaco Info Mathieu Liberatore, responsabile del reparto di senologia del CHPG. “Quando viene rilevata un’anomalia durante lo screening, il primo passo è il prelievo di un campione effettuato da noi radiologi, per confermare o fugare ogni dubbio. La lesione viene poi localizzata poco prima di essere operata, per garantire che l’intervento sia il meno invasivo possibile. In funzione dei risultati, effettuiamo o meno dei trattamenti aggiuntivi”, ha continuato.

È possibile contattare il Breastday Centre per prendere un appuntamento sia telefonicamente, al numero (+377) 97 98 99 55, che via e-mail, all’indirizzo contact.sein@chpg.mc, dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 e il venerdì fino alle 15:30.