Le diagnostic du cancer du sein se fait en une journée au « Breastday Center »

Un parcours simplifié pour lutter contre le cancer du sein, qui est le plus fréquent chez la femme.

À l’occasion d’Octobre Rose, le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) ouvre le Breastday Center. En cas de suspicion de cancer du sein (découverte d’une masse, écoulement mamelonnaire…), il offre un diagnostic rapide. En une journée seulement, tous les examens et les résultats (imageries, bilan sanguin, etc.) nécessaires au dépistage sont disponibles sans avoir besoin de faire des allers-retours.

Si les résultats sont négatifs, un suivi et une surveillance seront mis en place par le CHPG et au contraire, s’ils sont positifs, un parcours de soins personnalisé est proposé aux patientes.

« À Monaco, on est très actif en termes de dépistage du cancer du sein puisqu’on réalise plus de 10 000 mammographies par an » affirme Mathieu Liberatore, Chef du Service Sénologie du CHPG, au micro de Monaco Info avant de continuer : « Quand il y a une anomalie qui est détecté dans le bilan de dépistage, la première étape se passe avec nous les radiologues qui est éventuellement un prélèvement pour confirmer ou pas le doute, il y a ensuite un repérage de la lésion qui se fait juste avant d’être opérée de manière à permettre une chirurgie la moins invasive possible et en fonction des résultats, on fait plus ou moins des traitements complémentaires ».

Le Beastday Center est joignable par téléphone au (+377) 97 98 99 55 ou par mail à contact.sein@chpg.mc, du lundi au jeudi de 9 heures à midi et de 13 heures à 17 heures et le vendredi jusqu’à 15h30 pour prendre rendez-vous.