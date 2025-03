Ventimiglia: un nuovo polo gastronomico sorge dalle rovine dell’ex edificio ACI

Un progetto rivoluzionario che porterà nuova energia nel cuore della città.

Il vecchio edificio fatiscente di Piazza Costituente a Ventimiglia cede il posto a un’elegante struttura commerciale di 300m², primo passo di un progetto ambizioso che ha l’obiettivo di trasformare la marina della città.

Come ha riportato Riviera24, i lavori di demolizione sono ufficialmente iniziati, con il primo “simbolico” colpo di benna alla presenza del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro. La società Marina Development Corporation, diretta dall’imprenditore olandese e residente monegasco Rob Thielen e che agisce per conto del Fondo BdF gestito da Namira, supervisionerà questa completa trasformazione. Una trasformazione che secondo l’ingegnere Federico Sara, direttore dei lavori, durerà circa 14 mesi.

Una visione che coniuga commercio e sostenibilità

Il nuovo edificio, concepito seguendo le normative ecologiche CasaClima Klimahaus, sarà dedicato ai prodotti gastronomici locali. “Qui nascerà un polo turistico in materia enogastronomica”, ha dichiarato il sindaco Di Muro a Riviera24, sottolineando la doppia valenza commerciale e turistica della struttura.

Marina Development Corporation: un attore chiave nella rinascita di Ventimiglia

Migliorare lo spazio urbano

Il progetto non si limita al singolo edificio. I lavori prevedono anche il rifacimento dei marciapiedi di Via Trossarelli e delle scale che collegano la piazza, oltre alla realizzazione di nuovi parcheggi a uso misto pubblico-privato. È in fase di studio anche una possibile terrazza, che contribuirà ad abbellire questa zona strategica che è la porta d’accesso alla Marina di Ventimiglia.