Vintimille : Un nouveau pôle gastronomique émerge des ruines de l’ancien bâtiment ACI

Un projet d’envergure qui va revitaliser le cœur de la ville.

L’ancien édifice délabré de la Place Constituente à Vintimille cède sa place à une élégante structure commerciale de 300m², première pierre d’un projet ambitieux visant à métamorphoser la marina.

Les travaux de démolition ont officiellement débuté, marqués par un « symbolique coup de pelle » en présence du maire de Vintimille, Flavio Di Muro, comme le rapporte Riviera24. La société Marina Development Corporation, dirigée par l’homme d’affaires néerlandais et résident monégasque Rob Thielen, et agissant pour le compte du Fonds BdF géré par Namira, supervisera cette transformation complète qui devrait s’étendre sur 14 mois selon l’ingénieur Federico Sara, directeur des travaux cité par Riviera24.

Une vision alliant commerce et durabilité

Le nouveau bâtiment, conçu selon les normes écologiques Casa Clima Klimahaus, proposera un espace dédié aux produits gastronomiques locaux. « Ici naîtra un pôle touristique en matière œnogastronomique », a déclaré le maire Di Muro à Riviera24, soulignant la double vocation commerciale et touristique de l’établissement.

Marina Development Corporation : Un acteur clé du renouveau de Vintimille

Une amélioration de l’espace urbain

Le projet ne se limite pas à la structure elle-même. Les travaux englobent également le réaménagement des trottoirs de la Via Trossarelli, la rénovation des escaliers reliant la place, et la création de nouvelles places de stationnement à usage mixte public-privé. Un possible espace terrasse est également à l’étude, contribuant à l’embellissement de ce quartier stratégique qui constitue la porte d’entrée de la Marina de Vintimille.