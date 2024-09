Marina Development Corporation : Un acteur clé du renouveau de Vintimille

La société prévoit depuis sa création de nombreux projets dans tout Vintimille dans l’espoir d’attirer une clientèle riche et internationale.

Vintimille est en pleine transformation depuis la construction du nouveau port de Monaco, Cala Del Forte. La Marina Development Corporation (MDC), dirigée par l’homme d’affaires néerlandais et résident monégasque Rob Thielen, n’y est pas pour rien.

Publicité

Investisseur international et philanthrope, Thielen est également le fondateur de Waterland Private Equity Investments, une société de capital-investissement, en partie responsable de sa fortune. A la découverte du port de Vintimille en 2018 depuis son bateau, Thielen a fait de « la porte fleurie d’Italie » le cœur de sa stratégie visant à revitaliser des sites côtiers en véritables destinations de luxe.

Rob Thielen © Waterland

Marina di Ventimiglia : la vitrine de la société

Le projet phare de la MDC à Vintimille, Borgo del Forte, comprend un hôtel cinq étoiles, 70 appartements de prestige, le restaurant la Rocca offrant une vue sur le port et la mer Méditerranée, un centre sportif et un parc public de 18 000 m². La vision de Rob Thielen est claire : attirer une clientèle internationale et redonner à Vintimille une dynamique touristique forte à l’aide du port de Monaco Cala del Forte.

Le projet emblématique de la renaissance de Vintimille se trouve face au port © Marina Development Corporation

Pour revitaliser le centre historique, le projet prévoit de le connecter directement au Borgo del Forte grâce à un système de remontée mécanique menant à la via Verdi, où un ascenseur desservira la ville haute. Un parking de 1 000 m² et une promenade panoramique sont également envisagés pour améliorer les liaisons entre la marina et la ville où un nouveau restaurant, le Venti, et une glacerie, Antica Gelateria d’Autore, ont déjà ouvert leurs portes.

A l’autre bout de la ville, à l’est, la MDC compte construire un Campus international de 30 000 m² sur l’ancien dépôt ferroviaire de Campasso. Il devrait abriter, en plus d’une école internationale, une piscine olympique, un centre de fitness, des terrains de squash, de tennis et de larges espaces verts pour profiter de l’environnement.

Le Campus devrait prendre la place du dépôt ferroviaire de Campasso © Marina Development Corporation

A quelques kilomètres de la Principauté, la ville se prête particulièrement bien à l’ambition de Thielen et la MDC de créer un pôle d’attraction pour une clientèle internationale et pourquoi pas attirer quelques curieux en provenance de Monaco.

La MDC a également étendu son action à la Marina di Pisa, où elle développe un projet similaire à l’embouchure du fleuve Arno, la Villa Rondini. Si le projet aboutit, il devrait comporter des infrastructures luxueuses ainsi que 38 appartements.

Des projets ambitieux face à des défis locaux

Malgré ces ambitions et les plus de 200 millions d’euros dans ce projet, le projet Borgo del Forte rencontre quelques difficultés. Une partie du conseil municipal et des habitants de Vintimille ont exprimé des doutes quant à l’intérêt public de ces transformations. Les tensions se cristallisent surtout autour du Campus dont les objectifs restent flous, encore aujourd’hui.

Pour avancer avec les projets, l’équipe de la MDC a largement été remaniée en juin dernier et une rencontre s’est déroulée en juillet entre le nouveau maire de Vintimille Flavio Di Muro et la nouvelle équipe pour trouver des solutions communes et rendre le projet plus bénéfique aux habitants de la ville italienne.

A l’issue de cette réunion, le PDG de la MDC Anselmo De Titta s’était voulu rassurant sur l’avancement du projet : « Le projet est tellement riche en idées et en qualité que je suis certain que nous atteindrons très rapidement nos objectifs. Nous sommes optimistes et envisageons la prochaine phase de dialogue avec sérénité. »

Vintimille : entre tourisme, sécurité et grands projets, le maire Flavio Di Muro, voit les choses en grand