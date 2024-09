Marina Development Corporation: un attore chiave nella rinascita di Ventimiglia

Dalla sua nascita, la società ha previsto numerosi progetti in tutta Ventimiglia, nella speranza di attirare una clientela facoltosa e internazionale.

Dalla costruzione del nuovo porto di Monaco, Cala Del Forte, Ventimiglia è in piena trasformazione. Parte del merito va sicuramente a Marina Development Corporation (MDC), guidata dall’imprenditore olandese e residente monegasco Rob Thielen.

Investitore internazionale e filantropo, Thielen è anche il fondatore di Waterland Private Equity Investments, una società di private equity in parte artefice della sua fortuna. Dopo aver scoperto il porto di Ventimiglia nel 2018 mentre era a bordo del suo yacht, Thielen ha fatto della “Porta fiorita d’Italia” il fulcro della sua strategia per trasformare le località costiere in vere e proprie destinazioni di lusso.

Rob Thielen © Waterland

Marina di Ventimiglia: la vetrina della società

Il progetto di punta di MDC a Ventimiglia, Borgo del Forte, prevede un hotel a cinque stelle, 70 appartamenti di prestigio, il ristorante La Rocca con vista sul porto e sul Mar Mediterraneo, un centro sportivo e un parco pubblico di 18.000 m². La visione di Rob Thielen è chiara: attrarre una clientela internazionale e rilanciare Ventimiglia come destinazione turistica sfruttando il porto di Monaco Cala del Forte.

Il progetto emblematico della rinascita di Ventimiglia si trova di fronte al porto © Marina Development Corporation

Per rivitalizzare il centro storico, il progetto prevede di collegarlo direttamente al Borgo del Forte attraverso un impianto di risalita che porta a Via Verdi, dove un ascensore servirà la città alta. Sono previsti anche un parcheggio di 1.000 m² e una passeggiata panoramica per migliorare i collegamenti tra il porto turistico e la città, dove hanno già aperto un nuovo ristorante, il Venti, e una gelateria, Antica Gelateria d’Autore.

All’altro capo della città, a est, MDC ha in programma la costruzione di un Campus Internazionale di 30.000 m² nell’ex deposito ferroviario di Campasso. Oltre a una scuola internazionale, ospiterà una piscina olimpionica, un centro fitness, campi da squash, campi da tennis e ampi spazi verdi per godere dell’ambiente circostante.

Il Campus dovrebbe prendere il posto del deposito ferroviario di Campasso © Marina Development Corporation

A pochi chilometri dal Principato, la città si presta particolarmente bene a soddisfare le ambizioni di Thielen e di MDC di creare un polo di attrazione per i turisti internazionali e, perché no, anche per qualche curioso dal Principato di Monaco.

MDC ha iniziato a interessarsi anche alla Marina di Pisa, dove sta sviluppando un progetto simile alla foce dell’Arno, Villa Rondini. Se il progetto verrà realizzato, dovrebbe includere infrastrutture di lusso e 38 appartamenti.

Progetti ambiziosi per affrontare le sfide locali

Nonostante tali ambizioni e gli oltre 200 milioni di euro investiti nel progetto, Borgo del Forte sta incontrando non poche difficoltà. Alcuni consiglieri comunali e residenti di Ventimiglia hanno espresso dubbi sull’interesse pubblico di queste trasformazioni. Le tensioni si stanno concentrando sul Campus, i cui obiettivi rimangono tuttora poco chiari.

Per far avanzare il progetto, lo scorso giugno MDC è stata sottoposta a una profonda revisione e a luglio si è tenuto un incontro tra il nuovo sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, e il nuovo team di MDC per trovare soluzioni comuni e rendere il tutto più interessante per i residenti della città italiana.

Al termine dell’incontro, l’amministratore delegato di MDC Anselmo De Titta ha rassicurato sullo stato di avanzamento: “Il progetto è talmente ricco di spunti e qualità che sono certo che arriveremo molto velocemente alla meta. Siamo ottimisti e guardiamo con positività alla prossima fase di dialogo”.

