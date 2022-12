La Rocca, il futuro ristorante chic di Ventimiglia

In una posizione ideale, la Rocca diventerà molto presto il ristorante di riferimento del nuovo quartiere di Ventimiglia.

A fine ottobre, il residente monegasco Robert Thielen ha dato il via ai lavori di costruzione del ristorante La Rocca. Un locale decisamente chic e lussuoso proprio sopra Cala del Forte, il nuovo porto di Ventimiglia.

© Marina Development Corporation

Per richiamare l'atmosfera del quartiere e del porto, il ristorante proporrà una cucina di altissima qualità con l'intenzione di attirare clienti di tutto il mondo grazie ai suoi futuri chef stellati. Il locale conta molto sulla posizione unica e sul paesaggio incredibile che lo circonda.

La vista sarà spettacolare. Con i suoi 1450m², di cui 650m² di terrazze, La Rocca avrà una vista panoramica sul Mediterraneo, sul porto e sul nuovo quartiere di Ventimiglia, ancora in costruzione.

© Marina Development Corporation

Le sale interne non saranno da meno. Disposte su due piani e circondate da vetrate da pavimento a soffitto, consentiranno di godersi il servizio di classe proposto senza perdersi lo splendido spettacolo offerto dalle rare giornate di pioggia.

Un ascensore che collega il ristorante al porto consentirà ai diportisti di raggiungere il locale facilmente. Per concludere in bellezza, è prevista una splendida passeggiata di 200 metri che girerà attorno al ristorante per godere un'ultima volta della vista dopo aver mangiato.