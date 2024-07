Torna il treno Nizza-Milano. Preparate le valigie!

Il servizio tra la Francia e l’Italia sarà attivo solo durante il mese di agosto.

Dalla scomparsa del Thello nel luglio 2021, i viaggi tra l’Italia e la Francia hanno dovuto fare tappa alla stazione di Ventimiglia con un cambio obbligatorio. Dal 3 agosto, i passeggeri potranno nuovamente usufruire di un collegamento ferroviario diretto tra Nizza e Milano. Una buona notizia che però non è destinata a durare a lungo, visto che il collegamento sarà attivo solo per un mese, fino al 1° settembre.

Il treno, chiamato “espresso riviera”, a breve collegherà Nizza a Milano, passando per città chiave come Genova, Sanremo e Monaco. Il tempo di percorrenza è ancora un po’ lungo, 6 ore e 30 minuti tra Nizza e Milano, ma almeno non si dovrà più cambiare.

Con un solo viaggio di andata e ritorno al giorno e solo nei fine settimana, l'”espresso riviera” partirà da Nizza alle 17:12 con arrivo a Milano alle 23:40. Lascerà invece la stazione di Milano alle 7:35 per arrivare a Nizza alle 13:15.

Comfort senza compromessi

L’obiettivo di Trenitalia, che lancia questa nuova offerta, è quello di offrire un comfort ineguagliabile su un treno che attraversa i magnifici paesaggi della Riviera italiana e francese.

Come ai vecchi tempi, i vagoni saranno divisi in piccoli salotti per un massimo di sei persone, con ampi sedili per il maggior comfort possibile. Ci sarà ovviamente anche un vagone bar per gustare un espresso a regola d’arte durante il viaggio. La ciliegina sulla torta? Un ristorante dove poter cenare o fare colazione godendo della vista sul Mediterraneo.

Come promette Trenitalia: “Con noi, ogni minuto in treno è un minuto di vacanza”.

Per il momento è possibile prenotare solo la tratta tra Ventimiglia e Milano. I biglietti del treno partono da 44,50 € e possono essere acquistati sul sito Treni turistici italiani.