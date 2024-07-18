Возвращение поезда Ницца-Милан — пакуем чемоданы!

Поезд будет курсировать между Францией и Италией только в августе.

С момента исчезновения поезда Thello в июле 2021 года, пассажирам, путешествующим между Италией и Францией, приходилось делать пересадку на станции Вентимилья. С 3 августа пассажиры снова смогут воспользоваться прямым железнодорожным сообщением между Ниццей и Миланом. Однако радость будет недолгой, так как сообщение будет действовать всего один месяц — до 1 сентября.

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Поезд, известный под вкусным именем «Эспр Ривьера», свяжет Ниццу с Миланом с остановками в таких знаковых городах, как Генуя, Сан-Ремо и Монако. Время в пути составит около 6 часов 30 минут, но, по крайней мере, больше не придется делать пересадки.

«Эспрессо Ривьера» будет выполнять один обратный рейс в день и только по выходным. Из Ниццы поезд отправится в 17:12 и прибудет в Милан в 23:40. Обратный рейс из Милана отправится в 7:35 и прибудет в Ниццу в 13:15.

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Комфорт без компромиссов

Компания Trenitalia, организующая новую услугу, стремится предложить непревзойденный комфорт в поезде, который пересекает великолепные пейзажи итальянской и французской Ривьеры.

Как и в старые добрые времена, вагоны будут разделены на небольшие салоны, вмещающие до шести человек, с широкими сиденьями для максимального удобства. В вагоне-баре пассажиры смогут насладиться итальянским эспрессо по пути. А изюминкой станет ресторан, где можно будет пообедать или позавтракать, наслаждаясь видом на Средиземное море.

Trenitalia обещает, что «каждая минута в поезде станет минутой отдыха».

На данный момент для бронирования доступен только участок между Вентимильей и Миланом. Билеты на поезд стоят от €44,50 и могут быть забронированы на сайте treni turistici italiani.