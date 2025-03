The Sunset Ball: tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2025 del Ballo della Rosa

Quest’anno, il celebre Ballo della Rosa si terrà il 29 marzo allo Sporting Monte-Carlo e trasporterà i suoi invitati in un’atmosfera caraibica lussureggiante.

L’evento 2025, intitolato “The Sunset Ball” si terrà allo Sporting Monte-Carlo, nella prestigiosa Salle des Étoiles. Questa 69ª edizione è posta sotto l’Alto Patronato del Principe Alberto II e la Presidenza della Principessa di Hannover, oltre a essere organizzata dalla Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Come ogni anno, i fondi raccolti durante il gala di beneficenza sono destinati alla Fondazione Princess Grace, che sostiene le persone in difficoltà e i bambini svantaggiati. Fedele alla tradizione, il giornalista e presentatore Stéphane Bern presenterà la tombola.

Per il quarto anno consecutivo, lo stilista Christian Louboutin organizzerà la serata, sempre all’insegna dell’eleganza e della solidarietà. La Principessa di Hannover si fida ciecamente e gli ha dato carta bianca.

Un restyling tropicale per la Salle des Étoiles

Dopo aver esplorato i ruggenti anni Venti nel 2022, l’iconografia di Bollywood nel 2023 e l’atmosfera disco nel 2024, il tema di quest’anno ci porta verso gli assolati orizzonti caraibici. La Salle des Étoiles dello Sporting Monte-Carlo si trasformerà in una lussureggiante foresta caraibica, punteggiata di rose e fiori esotici.

Gli ospiti saranno immersi in un’atmosfera idilliaca e potranno intrattenersi in un piccolo caffè sulla spiaggia, il Monaco Sunset Bar, prima di sedersi “con i piedi nella sabbia” per ammirare un finto tramonto, cullati dai ritmi vivaci della musica reggaeton e caraibica.

La Principessa Carolina, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène al Ballo della Rosa 2024 ©Eric Mathon / Palazzo del Principe

Un programma artistico eclettico dal sapore tropicale

Il Ballo della Rosa 2025 promette un programma artistico eccezionale con numerosi headliner:

La talentuosa Blanca Li , ballerina, coreografa, attrice e regista andalusa di fama mondiale

, ballerina, coreografa, attrice e regista andalusa di fama mondiale Ebony Steel Band , gruppo musicale britannico iconico nato nel 1969

, gruppo musicale britannico iconico nato nel 1969 Kozéika Panam , un collettivo tutto al femminile proveniente dalla Guadalupa che rivisita la tradizione musicale caraibica in chiave moderna ed elegante.

, un collettivo tutto al femminile proveniente dalla Guadalupa che rivisita la tradizione musicale caraibica in chiave moderna ed elegante. Ethnick’97 , un gruppo carnevalesco che celebra 25 anni di impegno nel tramandare le tradizioni caraibiche

, un gruppo carnevalesco che celebra 25 anni di impegno nel tramandare le tradizioni caraibiche Carla Genus, DJ parigina originaria della Guadalupa, farà ballare gli ospiti fino alle prime ore del mattino

Il momento clou della serata sarà senza dubbio l’esibizione di EARTH, WIND & FIRE Experience di Al McKay. Il chitarrista ritmico americano, “maestro del groove” della band originale e produttore dei leggendari successi September e Boogie Wonderland, ha riunito artisti leggendari come i cantanti Tim Owen, DeVere Duckett e Claude Woods, oltre al chitarrista Gregory Moore, ex membro del gruppo jazz-funk.

Informazioni pratiche

Il dress code resta fedele all’eleganza monegasca: cravatta nera per i signori e abito da sera per le signore. Le porte della Salle des Étoiles apriranno verso le 20:00 e il costo per partecipare è di 1.800 € a persona.