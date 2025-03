« The Sunset Ball » : Tout ce que vous devez savoir sur l’édition 2025 du Bal de la Rose

Cette année, le célèbre Bal de la Rose se tiendra le 29 mars au Sporting Monte-Carlo, transportant ses invités dans une ambiance caribéenne luxuriante.

L’édition 2025 nommée « The Sunset Ball » aura lieu au Sporting Monte-Carlo, dans la prestigieuse Salle des Étoiles. Cette 69ème édition est placée sous le Haut Patronage du Prince Albert II et sous la Présidence de la Princesse de Hanovre, et organisée par Monte-Carlo Société des Bains de Mer.

Comme chaque année, les fonds récoltés lors de cette soirée caritative iront à la Fondation Princesse Grace, qui soutient les personnes en difficulté et les enfants défavorisés. Fidèle à la tradition, le journaliste et animateur Stéphane Bern présentera la tombola de cette soirée d’exception.

Pour la quatrième année consécutive, le créateur Christian Louboutin orchestrera cet événement, placé sous le signe de l’élégance et de la solidarité, après s’être vu offrir carte blanche par la Princesse de Hanovre.

Une métamorphose tropicale pour la Salle des Étoiles

Après avoir exploré les Années Folles en 2022, l’iconographie Bollywood en 2023 et l’ambiance disco en 2024, le thème de cette année nous emmène vers des horizons caribéens ensoleillés. La Salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo sera transformée en une véritable forêt luxuriante des Caraïbes, parsemée de roses et de fleurs exotiques.

Les convives pourront découvrir un décor idyllique comprenant même un petit café de plage, le Monaco Sunset Bar, avant de s’attabler « les pieds dans le sable » pour admirer un coucher de soleil fictif, bercés par les rythmes entraînants du reggaeton et de la musique caribéenne.

La Princesse Caroline, le Prince Albert II et la Princesse Charlène au Bal de la Rose 2024 ©Eric Mathon / Palais Princier

Un programme artistique éclectique aux accents tropicaux

Ce Bal de la Rose 2025 promet une programmation artistique exceptionnelle avec plusieurs têtes d’affiche :

La talentueuse Blanca Li , danseuse, chorégraphe, comédienne et réalisatrice andalouse de renommée mondiale

, danseuse, chorégraphe, comédienne et réalisatrice andalouse de renommée mondiale Ebony Steel Band , groupe de musique britannique iconique né en 1969

, groupe de musique britannique iconique né en 1969 Kozéika Panam , collectif guadeloupéen 100% féminin qui revisite la tradition musicale caribéenne avec modernité et élégance

, collectif guadeloupéen 100% féminin qui revisite la tradition musicale caribéenne avec modernité et élégance Ethnick’97 , groupe carnavalesque qui célèbre ses 25 ans d’engagement dans la transmission des traditions caribéennes

, groupe carnavalesque qui célèbre ses 25 ans d’engagement dans la transmission des traditions caribéennes Carla Genus, DJ parisienne d’origine guadeloupéenne, qui fera danser les invités jusqu’au petit matin

Le moment fort de la soirée sera sans conteste la prestation d’EARTH, WIND & FIRE Experience by Al McKay. Le guitariste rythmique américain, véritable « maître du groove » du groupe original et producteur des tubes légendaires September et Boogie Wonderland, a réuni autour de lui des artistes de légende comme les chanteurs Tim Owen, DeVere Duckett et Claude Woods, ainsi que le guitariste Gregory Moore, ancien membre du groupe de jazz-funk.

Informations pratiques

Le dress code reste fidèle à l’élégance monégasque : cravate noire pour les messieurs et robe du soir pour les dames. Les portes de la Salle des Étoiles ouvriront à 20 heures et le prix est fixé à 1 800 euros par personne.