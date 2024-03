Revivez les premières éditions du Bal de la Rose en images d’archives

Créé en 1954, le Bal de la Rose présentera sa 68ème édition ce samedi 23 mars. Au travers d’images d’archives, remontez le temps d’un illustre événement monégasque.

C’est l’un des événements phare de la Principauté où, le temps d’une soirée, les personnalités de Monaco et d’ailleurs se retrouvent pour faire la fête. Dans la prestigieuse salle des Étoiles du Sporting Monte-Carlo, le Bal de la Rose est devenu, en 1964, une événement caritatif à la suite de la création de la Fondation Princesse Grace. Chaque année, tous les fonds récoltés par la vente des billets et les tombolas organisés sur place sont reversés à l’association.

Le décor du 1er Bal de la Rose en 1954. ©Archives Monte-Carlo SBM

Parmi les invités de la première édition, l’écrivain français Marcel Pagnol. ©Archives Monte-Carlo SBM

En 1955, l’acteur et réalisateur Sacha Guitry participe à la seconde édition du Bal de la Rose, deux ans avant sa mort. ©Archives Monte-Carlo SBM

En 1956, le dernier roi de Yougoslavie, Pierre II, est présent. ©Archives Monte-Carlo SBM

Dès sa création, le rendez-vous mondain attire des personnalités de tous horizons. On vient faire la fête dans un décor glamour et élégant propre à la Principauté, et aux côtés de la Famille Princière de Monaco. Il n’y a pas encore de thème défini chaque année, mais cela viendra rapidement. Dès 1957, la soirée est organisée sous le nom de « Mimi la rose ».

Le 1er Bal de la Rose à thème en 1957. La vedette de cette édition est la danseuse et actrice française Colette Marchand. En 1953, elle remportait le Golden Globe de la révélation féminine de l’année pour le film Moulin Rouge. ©Archives Monte-Carlo SBM

En 1957, Pierre Rey et Margaret Katherine Kelly, mère de la Princesse Grace, font leur entrée au Bal. ©Archives Monte-Carlo SBM

Le 7 février 1958, à l’occasion du quatrième Bal de la Rose. Le Prince Rainier III et la Princesse Grace se font face. À gauche de la Princesse se tient le Prince Pierre. ©Archives Monte-Carlo SBM

Le Bal de la Rose en 1960. ©Archives Monte-Carlo SBM

L’édition de 1965. ©Archives Monte-Carlo SBM

L’édition de 1967. ©Archives Monte-Carlo SBM

Le Bal de la Rose en 1976 sur le thème « Une nuit dans les jardins d’Ispahan » avec la soprano française Mady Mesplé en vedette. Sur la photo, l’acteur britannique David Niven et son épouse accueillis par le Prince Louis de Polignac. ©Archives Monte-Carlo SBM

Le Couple Princier arrive au Bal de la Rose en 1976. ©Archives Monte-Carlo SBM

La salle était entièrement décorée en blanc et or, avec plus de 10 000 roses. André Levasseur était le créateur de ce décor et la soirée était animée par le Maestro Louis Frosio et son orchestre à 100 violons (voir photo ci-dessous), décédé en 2013 et ancien Chef d’Orchestre de la SBM.

Pendant l’édition de 1976. Aux côtés du Prince Rainier III se tiennent la Princesse Antoinette et la 6ème Miss France Yvette Labrousse, épouse de l’Aga Khan III. ©Archives Monte-Carlo SBM

Louis Frosio et son orchestre à 100 violons. ©Archives Monte-Carlo SBM

Le Bal de la Rose en 1977. Le thème de la soirée est « La Valse ». Jacques Chazot, le Ballet de Marika Besobrasova et Danielle Fuguer assurent la partie artistique. Le décorateur, André Levasseur, a prévu 13 lustres « Empire » aux globes blancs décorés de motifs argentés desquels émergent 7 000 roses rouges, jaunes et roses. ©Archives Monte-Carlo SBM

La Princesse Caroline, le Prince Albert II et la Princesse Charlène en 2010 pour le Bal de la Rose « Morocco ». La magie du décor, inspiré de l’architecture orientale et des zelliges, transforme la salle en un grand hôtel marocain des années 30. ©Philippe Fitte / Realis

Au Bal de la Rose « Cuba » en 2016, le Prince Albert II, la Princesse Caroline et Karl Lagerfeld. ©Pierre Villard

Depuis quelques années, le créateur Christian Louboutin est chargé des décors de l’événement, qui suivent un thème précis, comme « Les Années folles » en 2022 ou dans une réception 100% Bollywood en 2023. Ce samedi, pour sa 68ème édition, le Bal de la Rose sera placé sous le thème du Disco. Sur scène, Shangela et Chad Michaels, deux drag-queens « tout droit venues des années 80 », seront présents pour interpréter les tubes de deux icônes du Disco : Donna Summer et Cher. Le chorégraphe Sadeck Berrabah et ses 48 danseurs feront le show avec les plus grands hits des années 80, avant de céder la place à Gloria Gaynor ! Auteure des titres I Will Survive ou Never Can Say Goodbye, la chanteuse américaine incarne, elle aussi, le mouvement disco et viendra clôturer la soirée.

