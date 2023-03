Les plus belles images du Bal de la Rose 2023, une réception 100% Bollywood

Le Prince Albert II, la Princesse Caroline et ses enfants étaient présents pour cette grande soirée, ainsi que le célèbre chanteur Mika.

C’est l’événement qui ouvre la saison chaque année en Principauté : le traditionnel Bal de la Rose s’est tenu dans la Salle des Etoiles ce samedi 25 mars au soir. Dans un décor 100% Bollywood, signé Christian Louboutin, les 800 convives ont eu droit à un spectacle haut en couleurs, animé par les troupes de danseurs de Kamal Kant, Megha Jagawart et Punit Pathak, ainsi que par le très célèbre chanteur Mika. Parmi les invités également, le tennisman Gaël Monfils et son épouse Elina Svitolina.

Danses indiennes, chants traditionnels et costumes chatoyants se sont succédés pour le show. La fameuse tombola, animée par Stéphane Bern, a aussi fait des heureux, grâce aux huit prestigieux lots à gagner au cours de la soirée, comme un collier en or blanc de 18 carats et diamants signé Chanel, des séjours dans les hôtels de la Société des Bains de Mer, un vol en jet privé, ou encore des escarpins Louboutin réalisés à partir de tissus issus des archives de saris du couturier indien, Sabyasachi Mukherjee.

© Monte-Carlo SBM

Pour rappel, le Bal de la Rose est donné au profit de la Fondation Princesse Grace, qui vient en aide aux familles d’enfants hospitalisés. Plusieurs membres de la Famille Princière étaient donc présents, comme chaque année, à commencer par le Prince Albert II, mais également la Princesse Caroline, Présidente de la Fondation, et ses enfants Pierre et Andrea Casiraghi – accompagnés de leurs épouses Beatrice Borromeo et Tatiana Santo Domingo – Charlotte Casiraghi, ainsi que la Princesse Alexandra de Hanovre, aux côtés de son compagnon Ben Sylvester.

Le Couple Princier, présent pour la remise du Prix Monte-Carlo Femme de l’Année

Parmi les convives, également, le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, ainsi que Stéphane Valeri, qui participait pour la première fois en sa qualité de Président-Délégué de la Société des Bains de Mer.