Le Couple Princier, présent pour la remise du Prix Monte-Carlo Femme de l’Année

Trois femmes ont reçu la prestigieuse distinction.

C’est au sein de la Salle Belle Epoque, dans l’Hôtel Hermitage, que s’est tenue la remise du Prix Monte-Carlo Femme de l’Année le 24 mars dernier. Etaient notamment présents pour cette onzième édition, autour du thème « L’impact global et transversal de la digitalisation et de la technologie dans la société », le Prince Albert II et la Princesse Charlène, ainsi que le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, la Secrétaire d’État aux Affaires Étrangères du Gouvernement Italien, Maria Tripodi, et Ornella Barra, Chief Operating Officer – International, Walgreens Boots Alliance.

Plus de 200 personnes ont rempli la salle pour cette cérémonie, qui s’est tenue en marge du Monaco Women Forum, organisé un peu plus tôt dans la journée.

© Eric Mathon / Palais Princier © EdWrightImages

Cet événement, placé sous le Haut Patronage du Souverain et sous la Présidence d’Honneur de la Princesse Charlène, et créé par la journaliste Cinzia Sgambati-Colman en 2012, donne lieu chaque année à une remise d’un prix international. Un prix sponsorisé par Walgreens Boots Alliance, et qui a pour but de reconnaître et distinguer des femmes originaires du monde entier qui, dans leur action personnelle ou professionnelle, ont mené à bien des réalisations extraordinaires.

Des lauréates remarquables

L’Italienne Zimi Sawacha a reçu le Prix Monte-Carlo Femme de l’Année 2023. Professeur associée au département d’ingénierie de l’information de l’université de Padoue, elle est également cofondatrice de la start-up BBSoF s.r.l et a développé le brevet ACL Quick check.

© Eric Mathon / Palais Princier

Avec plus de 240 articles publiés à son actif, son activité de recherche porte principalement sur la biomécanique du mouvement humain, notamment pour les sportifs professionnels, et la prévention de la rupture du ligament croisé du genou, ainsi que sur la modélisation musculo-squelettique appliquée à la maladie de Parkinson.

La résidente monégasque Manila Di Giovanni a pour sa part reçu le Prix Monte-Carlo Femme de l’Année 2023 pour ses réalisations en Principauté. A seulement 22 ans, cette étudiante de l’International University of Monaco a fondé et dirige aujourd’hui DWorld, une start-up technologique qui a crée le premier jumeau virtuel d’un pays.

© Eric Mathon / Palais Princier

Après avoir remporté plusieurs prix, elle est actuellement la plus jeune techno-preneuse et visionnaire technologique basée à Monaco. La mission à long terme de Manila est de construire des villes plus intelligentes, plus vertes et futuristes dans le Métaverse, en commençant par Monaco et Malte.

Enfin, Leanne Roberts, venue de Singapour, a reçu le Prix Monte-Carlo Femme de l’Année Spécial. Entrepreneuse et conseillère en création d’entreprise, Leanne Roberts a cofondé She Loves Tech, le plus grand concours de création d’entreprise, et la plus grande conférence au monde pour les jeunes entreprises technologiques dirigées par des femmes.

© Eric Mathon / Palais Princier

Présente dans 72 pays, She Loves Tech a accueilli plus de 13 000 jeunes entreprises qui, en participant à ses programmes, ont levé plus de 300 millions de dollars, investis dans des sociétés qui changent le monde dans les domaines de la santé, de la finance ou encore du climat. L’entreprise aide aussi les femmes entrepreneurs à réussir.

© Eric Mathon / Palais Princier

Les trois lauréates étaient d’ailleurs présentes pour le Monaco Women Forum, au cours duquel ont eu lieu des débats sur le rôle de la numérisation à l’ère de la transition vers une économie verte, voire vers une société quasi-zéro coût.

Le thème de cette nouvelle édition a permis aux intervenants de partager leur expertise et les progrès effectués dans leur domaine, comme la cyber sécurité́, la technologie pour la santé, la finance et les actifs numériques, l’économie virtuelle pour le développement de smart city.