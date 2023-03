Découvrez l’impact de la numérisation et de la technologie au Monaco Women Forum

L’événement qui met les femmes à l’honneur sera ouvert au public pour la toute première fois au One Monte-Carlo.

Le 24 mars prochain, le One Monte-Carlo accueillera la sixième édition du Monaco Women Forum. Au programme, le thème : « L’impact global et transversal de la numérisation et de la technologie dans la société ».

Des experts internationaux de la tech seront donc présents pour cet événement, placé sous le Haut Patronage du Prince Albert II et qui sera pour la toute première fois ouvert au public.

« Le thème de cette nouvelle édition permettra aux intervenants de partager leur expertise et les progrès effectués dans leur domaine, comme la cyber sécurité, la technologie pour la santé, la finance et les actifs numériques et l’économie virtuelle pour le développement de smart city », précise le communiqué.

Maria Betti, ancienne directrice à la Commission européenne et aux Nations unies pour l’environnement et l’énergie, sera la modératrice des invités au débat. Seront présents Leanne Robers, Fondatrice et Présidente de She Loves Tech Global à Singapour, Domitilla Benigni, PDG et chef d’exploitation d’Elettronica et Présidente de Cy4Gate et de Women 4cyber, Maria-Teresa Minotti, Directrice de PayPal en Italie, le Dr. Veronica Iacovacci, qui officie au bio-robotics Institute Sant’Anna, Manila di Giovanni, Fondatrice et Directeur de DWorld à Monaco et Laurent Marochini, responsable Innovation de la Société́ Générale de Luxembourg.

Trois femmes récompensées pour leur engagement en présence du Couple Princier

L’allocution de clôture sera prononcée par Ornella Barra, chef d’exploitation pour Walgreens Boots Alliance, sponsor de l’événement.

Sera également présente pour l’occasion la Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères du Gouvernement italien, Maria Tripodi.

Le Monaco Women Forum sera suivi le soir même par le Prix Monte-Carlo Femme de l’Année, créé en 2012 par la journaliste Cinzia Sgambati-Colman, dans la Salle Belle-Epoque de l’Hôtel Hermitage, sous la Présidence d’Honneur de la Princesse Charlène. Le but des deux événements est de mettre en lumière des femmes d’exception.

Infos pratiques :