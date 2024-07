Nouvelle mission réussie en Mauritanie pour l’association SHARE 

SHARE s’est installée pendant une semaine en Mauritanie, à la fin du mois de juin.

L’association S.H.A.R.E. (Sustainable Health in Africa through Responsible Education) continue son combat humanitaire et médical en Afrique en lançant une nouvelle mission au Centre National de Cardiologie de Nouakchott (CNC).

Réalisée en juin, elle incluait des consultations, des formations en cardio-pédiatrie permettant d’élargir l’offre de soin sur place et l’accompagnement de procédures interventionnelles par le Dr Hugues en salle de cathétérisme cardiaque. Pendant la semaine, 68 procédures ont d’ailleurs été effectuées. À côté de cela, un plan d’action triennal a été présenté à la Ministre de la Santé de la Mauritanie, Naha Mint Hamdy Ould Mouknass. Élaboré par le Dr Bourlon, il défendait une meilleure prévention des pathologies cardiaques infantiles, mettant l’accent sur les avantages économiques et sanitaires d’une telle éducation.

Mise à l’honneur du Dr Bourlon

Pendant la mission, le Centre National de Cardiologie de Nouakchott a honoré le Dr Bourlon, créateur de l’association S.H.A.R.E, pour son engagement à réduire les inégalités d’accès aux soins dans le domaine de la cardiologie en Afrique sub-saharienne.

Depuis 2008, le Dr Bourlon et le Dr Jean François Robillon, président de l’association, ont réalisé de nombreux projets dont la création de salles de cathétérisme cardiaque à Nouakchott et à Bamako, ainsi que la formation de plus de 20 cardiologues et de nombreux autres professionnels de la santé (médecins, techniciens, infirmiers, personnel administratif, etc.). L’objectif ? Établir des unités cardiovasculaires autonomes (en interventionnel), réduisant ainsi l’impact des maladies cardiovasculaires sur les populations de ces pays sous-développés.

