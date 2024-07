La Princesse Stéphanie fait de très rares confidences sur sa famille : « Nous sommes très soudés »

Dans une interview exclusive accordée à Gala, Stéphanie de Monaco évoque ses combats, sa famille et le temps qui passe.

Depuis 2004, la Princesse Stéphanie travaille sans relâche pour une cause qui lui tient à cœur : celle d’accompagner les personnes vivant avec le VIH et de réaliser des actions de prévention avec Fight Aids Monaco. Et elle assure son rôle à la perfection puisqu’elle a célébré le 20e anniversaire de l’association cette année.

La Princesse Stéphanie de Monaco avec le Prince Albert II, Pauline Ducruet, Camille Gottlieb © Direction de la Communication / F. Nebinger

« C’est dans mon ADN : je ne supporte pas de voir des êtres humains souffrir. Je veux les aider, leur apporter mon soutien, donner tout ce que je peux pour leur procurer du bien-être » avoue-elle dans les colonnes de Gala, paru ce jeudi 11 juillet 2024.

Au cours de cet événement, la Princesse Stéphanie s’est d’ailleurs montrée très bien entourée aux côtés de son frère, le Prince Albert II et de ses filles, Pauline Ducruet et Camille Gottlieb qui ont grandi dans l’altruisme.

« Je suis juste une maman qui s’est efforcée de leur donner l’exemple, de les élever pour en faire les meilleurs adultes possibles. Je pense que j’ai réussi à leur montrer qu’il fallait s’occuper des autres, être généreux, à l’écoute. Petits, ils m’accompagnaient quand j’allais rendre visite aux enfants malades dans les hôpitaux » explique la militante.

« Il n’y a pas de honte à avoir », la Princesse Stéphanie brise la stigmatisation sur le VIH

Une mère et grand-mère très fière

Les enfants de la Princesse Stéphanie peuvent compter sur le soutien sans faille de leur mère. « Pauline croit en ce qu’elle fait et se donne énormément de mal pour réussir. Sa marque [Alter Designs] est belle, écoresponsable. Elle a toute mon admiration et ma fierté », a-t-elle fait savoir avant d’évoquer sa fille cadette, Camille Gottlieb. « Elle vit encore avec moi. Nous sommes très proches ».

Camille Gottlieb : « Aider les autres c’est une immense fierté »

La Princesse Stéphanie avec ses filles Pauline Ducruet et Camille Gottlie © Direction de la Communication / F. Nebinger – O. Huitel – D. Nivière

Stéphanie de Monaco s’apprête d’ailleurs à devenir grand-mère une seconde fois : « J’ai désormais une petite fille Victoire et, bientôt, un autre petit-enfant. Marie et Louis vont de nouveau être parents. Alors je pense que je vais garder Victoire avec l’arrivée de ce nouveau bébé et même après. Ça me réjouit » a-t-elle indiqué.

Un rôle qui la comble de bonheur. « C’est un bonheur incroyable. Magique. C’est le cours de la vie qui continue » s’enthousiasme la Princesse avant de poursuivre « J’aime les grandes tribus où l’on se retrouve tous ensemble. J’ai réussi ça avec mes enfants. Nous sommes très soudés. Nous avons créé notre petit cocon et, aujourd’hui, il s’agrandit. Et vous savez quoi ? C’est encore mieux ! ».

Et quand le magazine Gala aborde le sujet de la soixantaine qui approche à grands pas, la petite sœur du Prince Albert II répond avec sagesse : « L’âge, c’est dans le cœur, dans la tête. Et ce n’est surtout pas le chiffre écrit sur un passeport ».