La Famille Princière s’agrandit, Louis et Marie Ducruet attendent un deuxième enfant !

Le fils de la Princesse Stéphanie, Louis Ducruet et son épouse Marie Ducruet ont partagé la nouvelle sur leurs comptes Instagram avec un adorable cliché de leur fille Victoire aux côtés de Pancake, leur petit chien.

Un peu plus d’un an après la naissance de leur première fille Victoire, venue au monde le 4 avril 2023, Louis et Marie Ducruet annoncent une deuxième bonne nouvelle sur leurs comptes Instagram. « Big sis » (grande sœur) est inscrit sur la veste rose de Victoire qui joue aux côtés de Pancake et son tour de cou où l’on peut lire « Oh no, not again ! 2024 –> » (oh non, pas encore !).

En légende de la photo, les parents écrivent : « Pancake et boucle d’or ont une annonce à faire… ils attendent un nouveau membre dans la fratrie, la famille s’agrandit 😍❤️ ». Une publication très rapidement likée et commentée par des milliers de personnes dont la sœur du jeune père, Camille Gottlieb, qui semble tout aussi heureuse d’accueillir un nouveau membre dans la famille.

La rédaction de Monaco Tribune adresse ses félicitations et plein de bonheur à Louis, Marie et Victoire Ducruet pour cette future belle aventure à quatre !

