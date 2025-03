La Princesse Charlène enfourche un vélo pour inaugurer le premier Road Safety Day

Le Prince Albert II et la Princesse Charlèn ont donné l’exemple lors de cette journée unique dédiée à la sécurité routière et à la mobilité douce sur l’Esplanade du Larvotto.

Dimanche 23 mars, l’Esplanade de la plage du Larvotto s’est transformée en véritable temple du cyclisme et de la prévention routière. Sous un soleil radieux, la première édition du Road Safety Day, organisée par la Fondation Princesse Charlène, a attiré de nombreux Monégasques et visiteurs venus en famille pour participer à cette journée alliant sport et sensibilisation.

Une présence princière engagée

En fin de matinée, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont honoré l’événement de leur présence. Visiblement investie dans cette cause qui lui tient à cœur, la Princesse Charlène n’a pas hésité à enfourcher elle-même un vélo pour participer activement à cette journée dédiée à la sécurité routière.

Ce geste symbolique illustre parfaitement l’engagement personnel de la Princesse, qui élargit ainsi le champ d’action de sa Fondation, connue jusqu’alors pour ses initiatives contre les noyades à travers les programmes « Learn to Swim » et « Water Safety ».

Photos – Michaël Alesi / Palais Princier de Monaco

Un village d’animations pour petits et grands

De 10h à 17h, les participants ont pu profiter d’un programme riche et varié, entièrement gratuit. Le village de sensibilisation, conçu en collaboration avec la Croix-Rouge Monégasque, les Sapeurs-Pompiers de Monaco, la Sûreté Publique, BEKING et Monabike, proposait des ateliers interactifs et des démonstrations pratiques.

Les plus jeunes ont particulièrement apprécié le circuit de sécurité routière, spécialement aménagé pour leur permettre d’améliorer leurs réflexes et leur maîtrise du vélo dans des conditions réelles de circulation. Les plus aventureux ont pu tester leurs compétences sur le pumptrack installé pour l’occasion, offrant un espace ludique d’apprentissage et de perfectionnement.

Photos – Michaël Alesi / Palais Princier de Monaco

Le Challenge Monabike : huit heures de mobilité douce

Le point d’orgue de la journée fut sans conteste le Challenge Monabike. Dès 9h45, six équipes composées de personnalités et de représentants d’institutions monégasques se sont élancées dans un relais à vélo à travers la Principauté. Pendant huit heures, ces cyclistes engagés ont parcouru les rues de Monaco, accumulant les kilomètres pour sensibiliser le public à l’importance d’une mobilité plus responsable et sécurisée.

« Chaque kilomètre parcouru aujourd’hui est un pas de plus vers une Principauté plus durable et plus sûre pour tous les usagers de la route, » a souligné le communiqué de la Fondation.

Grâce à cet engagement collectif, le Road Safety Day pourrait s’imposer désormais comme un rendez-vous incontournable en Principauté pour promouvoir une mobilité plus sûre et durable. Une initiative qui s’inscrit parfaitement dans la politique de transition énergétique et de mobilité douce portée par le Gouvernement Princier.