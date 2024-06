95 enfants engagés dans la nouvelle édition du Water Safety Day au Larvotto

Depuis 2014, la Fondation Princesse Charlène de Monaco organise des journées pour prévenir les enfants contre les risques de noyade.

Le Water Safety Day était de retour ce mardi 18 juin sur la plage du Larvotto. Une journée d’initiation au sauvetage sportif, à la sécurité aquatique et au secourisme à laquelle 95 enfants venus des classes de 5ème du Collège Charles III, de 6ème de l’Institution François D’Assise-Nicolas Barré ainsi que des élèves de CM2 de l’Ecole de la Condamine ont pu participer.

Au programme : des ateliers animés par Pierre Frolla, Ambassadeur de la Fondation et quadruple recordman du monde d’apnée et son équipe de l’Académie Monégasque de la Mer, avec le soutien des formateurs-secouristes de la Croix-Rouge monégasque. Exemple ? Se familiariser avec la pratique du filin côtier, un cordon qui permet de tracter la victime jusqu’au bord, savoir nager avec une bouée tube ou encore apprivoiser la nipper-board, une planche de sauvetage. L’objectif premier étant de sensibiliser les élèves aux dangers de l’eau.

Gareth Wittstock : « Promouvoir un mode de vie sain et avoir un impact positif sur la société »

Pour l’ensemble des ateliers, ce sont des champions du sauvetage et d’autres sports ainsi que des athlètes olympiques monégasques qui servaient d’instructeurs. « La présence de ces champions et olympiens renforce le message de prévention de la noyade et permet de créer une inspiration sportive positive pour les enfants. » explique la Fondation.

Un nouveau partenariat avec l’UNICEF

En plus de cette campagne de sensibilisation, un partenariat a été signé entre l’UNICEF, représenté par Madame Ann Avril, Directrice Général de UNICEF France et la Fondation Princesse Charlène de Monaco. D’une durée de trois ans, ce dernier prendra effet le 1er juillet prochain au Cambodge. Il s’inscrit dans le cadre des programmes « Learn to Swim » et « Water Safety » de la Fondation.