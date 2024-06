La Princesse Charlène présente au Water Safety Day sur l’Île de Beauté

Vendredi 7 juin, la Princesse Charlène s’est rendue à Calvi, en Corse, pour participer au Water Safety Day, un événement crucial de prévention contre la noyade, organisé par la Fondation Princesse Charlène.

Cette année, le Water Safety Day s’est de nouveau déroulé sur la plage de Calvi et a rassemblé plus de 80 jeunes participants âgés de 8 à 12 ans. Les enfants ont pu prendre part à quatre ateliers terrestres et quatre ateliers aquatiques, incluant des exercices de sauvetage, de secourisme et de sécurité.

Cette initiative vise à sensibiliser les plus jeunes aux dangers de l’eau, à les former aux gestes qui sauvent pour réduire les accidents de noyade mais également à éduquer les enfants sur les valeurs du sport. Une démarche que soutient la Fondation Princesse Charlène toute l’année.

Régulièrement présente sur cette manifestation, la Princesse Charlène a pu mettre en lumière l’importance de ces actions de prévention et de sensibilisation sur les plages. La Princesse a également remis un diplôme à chaque participant, pour leur plus grand bonheur.

Crédits photos : © Direction de la Communication.

